Cuáles son los nombres más elegidos para perros hembras en la Argentina

Las mascotas se convierten rápidamente en un integrante más de cada familia. De diferentes razas y tamaños, los perros son uno de los ejemplares más elegidos por las personas. Una vez que se toma la decisión de adoptar, los dueños conocen el sexo del animal y, a partir de ahí, cuáles son los nombres que más le gustan para bautizarlo.

En todo el mundo, y particularmente en la Argentina, los nombres para los perros hembras son todo un desafío. Para ello, se arma internamente en una familia un listado y se elige según el gusto.

Los nombres más elegidos para perros hembras, según la Federación Cinológica Argentina

En el caso de las hembras, la Federación Cinológica Argentina, la cual se dedica a “fomentar la crianza y perfeccionamiento de las razas caninas y lleva el registro genealógico de todos los perros de raza, en todo el país”, elaboró un ranking con los cuatro nombres más elegidos para los perros hembras, en un periodo que va desde abril de 2023 hasta abril de este año.

El ranking es el siguiente:

Luna

Lagertha

Lola

Rocío

En cuanto a Luna, el nombre que lidera la clasificación, es un nombre también utilizado en personas. Su referencia puede estar vinculada a temas de índole astrológicos. En tanto, Lagertha, es un personaje histórico de la era antigua conocido por su valentía y grandes dotes para luchar. Por otra parte, Lola y Rocío siguen la misma línea que la primera mencionada.

Luna, el nombre más elegido por las personas para bautizar a su mascota

Además de las ejemplares hembras, también se elaboró otro listado que detalló, de la misma forma, cuáles son los cuatro nombres más elegidos para los perros machos.

Cuáles fueron los nombres más elegidos para los perros machos

Según los registros de la Federación Cinológica Argentina, los dueños de perros machos se inclinan por nombres más reconocidos y que también apelan a un contexto histórico.

El ranking es el siguiente:

Conan

Thor

Ragnar

Coco

En cuanto al origen de cada uno, el primer puesto está vinculado al can que tenía el actual presidente de la Nación, Javier Milei. Inspirado en el personaje que interpretó Arnold Schwarzenegger en la película Conan, el bárbaro, el mandatario nacional aclaró en reiteradas oportunidades que este perro lo acompañó en sus primeros tiempos como economista. “Cuando me quedé sin trabajo y tenía el dinero de la indemnización, saqué la cuenta de cuánto tiempo iba a tardar en volver a conseguir trabajo y en ese contexto mis restricciones eran: el paseo de Conan no se toca, la calidad de su comida tampoco. Para poder mantenerlo, comía solamente una pizza por día”, explicó en una antigua entrevista.

Thor, en cambio, era el Dios de la guerra y la lucha salvaje. Su figura impactante obnubilaba a sus contrincantes. A raíz de su trascendencia, el actor Chris Hemsworth encarnó este personaje en cuatro películas que dejó boquiabierto al público.

Por su parte, Ragnar fue un rey legendario de Suecia y Dinamarca que reinó en el siglo IX y Coco puede tener alguna relación cercana con el personaje de la serie creada por Pixar, la cual está orientada en el Día de los Muertos que se celebra en México.

LA NACION