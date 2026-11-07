Desapareció durante casi dos años, pero regresó por su cuenta cuando su dueña se enfermó gravemente

Aslan, un gato oriundo de Mar del Plata, se mudó en 2024 junto a su dueña a Bariloche, pero dos meses después de su llegada desapareció sin dejar rastro. Sin tener muchos contactos en la ciudad, Abril decidió publicar en redes sociales una foto de su felino para que, si alguien lo encontraba, pudiera devolvérselo. Sin embargo, los meses pasaron y la idea de volver a reencontrarse parecía perdida por completo.

A mediados de 2025, Abril debió comenzar su tratamiento de quimioterapia al ser diagnosticada con un tumor cerebral. Cuando se encontraba muy cerca de llegar a su fin, un mensaje la descolocó. Se trataba de dos vecinas, Paola y Lili, quienes habían encontrado a un gato muy parecido al suyo en un complejo de cabañas. Al parecer, el animal había encontrado el amor de una gatita, a quien estaba protegiendo, ya que estaba a muy pocas semanas de dar a luz.

Aslan abandonó su hogar y vagó por la ciudad durante meses (Foto: Facebook @aprilaranda)

Luego de rescatar a Aslan, su novia y sus gatitos, las mujeres comenzaron a fijarse en redes sociales si existía algún posteo en el que se pudiera identificar a algún dueño de los animales. Así dieron con la publicación de Abril, quien en un primer momento desconfió que se tratara de su gato debido al paso del tiempo. Pero al verlo cara a cara, confirmó que era él.

Agradecida por el gesto de sus vecinas, decidió compartir la feliz noticia del reencuentro con una publicación en Facebook: “Gente, Aslan volvió a casa después de un año y ocho meses. Es increíble. Gracias a dos mujeres hermosas que se comunicaron conmigo, lo alimentaron y le brindaron amor los últimos dos meses. Eternamente agradecida. Apareció para mi último mes de quimioterapia”. Rápidamente, el posteo se volvió viral con decenas de mensajes de personas que se sensibilizaron con su historia.

El posteo de Abril en Facebook, sobre el reencuentro con su mascota (Foto: Facebook @aprilaranda)

Hoy en día, Aslan continúa viviendo con Abril, aunque debió adaptarse a un nuevo compañero de hábitat. Se trata de Monti, un gatito que su dueña adoptó en el transcurso en que desapareció y con el que hoy en día comparte tardes de juegos y siestas.