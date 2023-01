Su gato desapareció y seis años después recibió un llamado impensado: “¿Lo extrañás?”

escuchar

En las redes sociales se volvió viral un video de una mujer que se reencuentra con su gato después de seis años. Las protagonistas de esta historia son Jessica Kinsey y su gata Lily, quien se fue de su hogar y no volvió. Kinsey vive en la ciudad de West Sacramento, Estados Unidos, y adoptó al animal desde que cumplió los 45 días de vida.

Rápidamente, Lily se convirtió en un miembro más en la familia. Sin embargo, un día se fue de casa y no volvió a parecer. ”Ella iba y venía por un par de días y siempre volvía, y luego no lo hacía”, comentó Jessica a CBS News.

La mujer preocupada por la desaparición de su mascota, hizo una denuncia en 2017 ante las autoridades locales, colgó carteles por todas las calles, e incluso, visitó las casas de sus vecinos para ver si alguno había encontrado a su gata. Pero nunca tuvo una respuesta.

La búsqueda de Lily pasó de unos meses a unos cuantos años. Jessica se mudó de casa pero aun así no perdía la esperanza de encontrarla y por eso de vez en cuando revisaba los refugios de animales locales. ”Siempre esperé, si ella todavía está viva, espero que al menos esté con alguien que la esté tratando bien”, afirmó Jessica.

Después de seis años, el pasado 9 de diciembre Kinsey recibió una llamada que no esperaba: un refugio la contactó para avisarle que habían encontrado a Lily gracias a un chip que llevaba incorporado. ”Fue un completo shock. Dijeron: ‘Oh, ¿la has estado extrañando?’ y dije, ‘¡Sí, durante casi seis años!’ No podía creerlo”, contó.

Fue un vecino de la zona quien encontró a la gata. Al parecer ella se encontraba caminando por las calles del vecindario y lucía muy delgada y hambrienta. Así que la recogió y decidió llevarla a Scramenta SPCA, una protectora de animales de la calle.

Lily, la protagonista de esta historia CBS News

Jessica cree que en este tiempo sobrevivió en una familia temporal o se las arregló con sus habilidades de caza. Hoy en día Lily tiene 13 años y necesita que le extirpen un tumor de su pata. Sin embargo, sus días son felices pues recibe todo el amor de su dueña.

