El video del perro que imitó en pleno partido de fútbol la caída de un jugador y se volvió viral

Un inusual y conmovedor momento interrumpió un partido de fútbol en Colombia, cuando un perro callejero irrumpió en el campo de juego y se acercó a un futbolista que estaba tirado en el suelo por una lesión, lo que generó una tierna escena que rápidamente se volvió viral. El incidente ocurrió en medio de la acción, por lo que la atención de los espectadores y de los propios jugadores se corrió de la pelota y todos los ojos se fijaron en el simpático can.

“Este perrito se robó los corazones ayer, durante el partido Junior vs. Deportivo Pereira. El perrito entró al campo y se acostó al lado del jugador Pacheco, simulando la caída del jugador. El perrito se convirtió en el verdadero protagonista del partido y fue apodado por los asistentes como el nuevo ‘Neymar’, debido a su comportamiento", explicó la cuenta de X @PlataformaALTO que fue quien compartió el clip.

El video muestra al futbolista, con el número 21 en su camiseta verde y negra, arrodillado sobre el césped. En ese instante, el pequeño perro de pelaje marrón claro, visiblemente tranquilo y amigable, corre hacia él. Sin dudarlo, el perro se acerca al jugador y, con una confianza sorprendente, se acuesta a su lado, en búsqueda evidente de un momento de afecto en medio del bullicio del estadio.

Mientras el jugador estaba lesionado, el perro no dudó en entrar al campo (Captura: @PlataformaALTO)

La reacción del futbolista fue inmediata y gentil. En lugar de ignorarlo o intentar ahuyentarlo, el jugador se mantuvo en su posición y permitió que el animal se recostara a su lado. Este gesto de empatía generó una ola de aplausos y exclamaciones de asombro y alegría entre el público presente. La imagen de un animal que buscó consuelo en un entorno tan tenso por la disputa deportiva y la respuesta cariñosa del deportista crearon un contraste emotivo.

Pocos segundos después, personal de seguridad y asistencia médica, vestidos con chalecos blancos y cruces rojas, ingresaron al campo para manejar la situación. Con cautela, se acercaron al perro, que permanecía recostado junto al jugador. Pacheco, tras unos instantes de interacción, se levantó y permitió que el personal se encargara del tierno intruso. El perro fue retirado del campo sin oponer resistencia.

Los comentarios de los usuarios ante el video

A partir de la publicación del video, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar en las redes sociales, evidentemente conmovidos por la situación. “El perrito se robó totalmente el protagonismo, tanto que hasta se olvidaron del jugador lesionado, quien por un momento olvidó el dolor al ver cómo el perrito imitaba sus movimientos. Sin duda, un momento que llenó de ternura a todos los presentes”, opinó una seguidora. “Los perros son los mejores seres jamás creados, tengo pruebas y 0 dudas”, aclaró otro.

“Qué hermoso, ojalá que lo adopten”, se esperanzó una usuaria mientras que otra bromeó: “El perrito dijo a mí en drama nadie me gana”. A partir de esta peculiar escena y el gesto del futbolista, se pudo ver la conexión inesperada entre el deporte y la vida animal, lo que dejó una anécdota memorable en el partido, que terminó con victoria 3 a 2 por parte de Junior.