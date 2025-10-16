Perdió a su perro durante una tormenta en California y lo encontró tres meses en Illinois: viajó 2000 millas

Una mujer de California vivió la angustia de perder a su perro, Opie, durante una fuerte tormenta, sin imaginar que su búsqueda la llevaría a recorrer casi 2000 millas (aproximadamente 3218 kilómetros) hasta Illinois. Después de tres meses de incertidumbre, el can, un cruce de corgi y border collie, fue finalmente encontrado gracias a que llevaba un microchip.

El perro huyó de su hogar en California por una tormenta

Opie, de cinco años, llamado así en honor a un personaje de televisión, se escapó de su hogar en Bieber, California, a principios de julio, tras asustarse por un fuerte evento climático. “No le gustan las tormentas, pero siempre se escondía debajo de algo, debajo de la cama o algo así”, contó Ciara Babcock, tutora de la mascota, a FOX Weather: “Pero esta vez, simplemente salió corriendo”.

Según su dueña, Opie tiene miedo a las tormentas, pero suele refugiarse bajo muebles u otros objetos Facebook: DuPage County Animal Services

Durante la búsqueda de Opie, Babcock se enteró de que el perro había sido visto en una gasolinera local, pero alguien lo había recogido y se lo llevó.

La joven compartió información en grupos en línea dedicados a localizar mascotas perdidas en California y otros estados. También esperaba que quien encontrara a Opie lo llevara a un refugio o a la estación de policía, donde pudieran escanear su microchip y así facilitar su regreso a casa. Sin embargo, las semanas se convirtieron en meses y, para Babcock, la esperanza de reencontrarse con su perro comenzó a desvanecerse.

“Sabía que estaba en algún lugar, pero mis pensamientos cambiaron y solo esperaba que estuviera siendo amado y que, dondequiera que estuviera, recibiera toda la atención que merecía y tuviera una buena vida”, dijo.

El increíble hallazgo: Opie apareció a más de 2000 millas de su casa

A principios de octubre, más de 90 días después de la desaparición de su mascota, Babcock recibió la notificación de que alguien había visto a Opie.

Home Again, una empresa de microchips para mascotas que ayuda a reunir animales perdidos con sus dueños, le informó que el can había sido escaneado en el Departamento de Policía de Itasca, en el norte de Illinois.

Tras más de 90 días de la desaparición de su perro, Babcock recibió noticias de que Opie había sido visto en Illinois Captura de pantalla Google Maps

Laura Flamion, administradora de los Servicios de Animales del Condado de DuPage, dijo al Los Angeles Times que Opie, fue encontrado el 28 de septiembre y entregado a la policía como una mascota perdida.

Al principio, Babcock pensó que debía tratarse de un error debido a la distancia, pero tras coordinarse con las autoridades del lugar, confirmó que habían encontrado a su perro. “No es como si lo hubieran descuidado durante estos últimos meses: estaba gordito y limpio”, dijo Flamion.

El reencuentro entre Opie y su familia tres meses después de su desaparición

Al enterarse de la noticia, la mujer decidió tomar un vuelo hacia Illinois. “Tan pronto como me vio, corrió hacia mí y comenzó a saltar sobre mí, y empezó a hacer todos esos ruiditos adorables”, dijo Babcock: “Entonces empecé a llorar lágrimas de felicidad”.

Opie fue hallado como un perro callejero y trasladado a DuPage County Animal Services dupageanimalfriends

Después, iniciaron un viaje por carretera de regreso a California. “Dios es tan bueno, respondió a mis oraciones”, afirmó. Así, lo que empezó con incertidumbre, terminó con un reencuentro conmovedor.