Estos son los beneficios de criar a un gato en una casa

Domesticar un animal es una forma de resguardar su vida. Sin estar a la intemperie, los gatos y los perros reciben mucho cariño por parte de sus dueños, quienes están al tanto de su desarrollo en su etapa como cachorros y le brindan los elementos necesarios para su crianza.

En el caso particular de los gatos, estas mascotas no suelen obedecer a sus dueños, pero necesitan tener una red de contención en sus primeros días de vida. Primeramente, los felinos deberán acostumbrarse a hacer sus necesidades en sus piedritas sanitarias, lo que les otorgará una independencia que no tienen los perros, quienes deben ser socorridos por sus dueños.

Cuáles son los beneficios de criar a un gato en una casa

Una vez que se acepta el compromiso de tener un gato, las personas suman un nuevo integrante a la familia y, a su vez, generan un ambiente propicio para que ellos puedan desenvolverse. En el punto de vista humano, los felinos, según detalle el sitio especializado de Purina, reducen el estrés, la tensión arterial y fortalecen el sistema inmunológico.

“Tener un gato es muy beneficioso, pero es importante elegirlo detenidamente para estar seguro de que te adaptarás bien a tu nuevo amigo. Tu gato ideal dependerá de tu estilo de vida y de tus preferencias personales. Por ejemplo, es posible que quieras un gato adulto al que poder acariciar en tu regazo o que tengas en mente un gatito de una raza especial”, aclaró Purina sobre los beneficios de criar a un gato en una casa.

De carácter particular y completamente distinto a otras mascotas, los gatos tienen un periodo de adaptación a su nuevo hogar. Al ser mascotas territoriales, los felinos necesitan adueñarse de cada uno de los rincones de su casa para sentirse seguro.

Otro punto importante en cuanto a la crianza es que los gatos necesitan estar completamente estimulados y, por ende, es crucial la elaboración de juegos caseros que les permita mantenerse activos, ágiles y en movimiento.

El reconocido juego del circuito que estimula el tacto y el oído de los gatos

Dentro de los grandes beneficios que registra un gato al ser criado en un ambiente familiar es un entorno propicio para que pueda alimentarse en tiempo y forma. Además de tener una consulta con un profesional especializado, los felinos necesitan de un alimento con minerales y proteínas que lo ayuden en su crecimiento.

A su vez, bajo este punto, los gatos deben combinar la actividad física con la alimentación para no padecer el sobrepeso. Esta cuestión se da cuando el animal es sedentario y abusa de dormir muchas horas sin estar en movimiento o estimulando el deseo de jugar con su dueño.

Por último, en términos de aseo personal, los gatos son muy puntillosos desde su crianza con la limpieza de su cuerpo. Su acicalamiento es fundamental para que permanezcan limpios. A su vez, como parte de la higiene, se le recomienda a los dueños de las mascotas que tengan a mano un cepillo de cerdas finas para poder peinar a los felinos y retirarle así una fina capa de pelo que la van modificando con el correr de las semanas y meses del año.

