Hilos y cordones: por qué representan un peligro para los gatos y cómo protegerlos

Los hilos y cordones son objetos habituales en muchos hogares, pero pueden convertirse en un riesgo para los gatos debido a su forma, textura y facilidad para ser manipulados durante el juego. Aunque suelen llamar la atención de los felinos por su movimiento y apariencia similar a una presa, su uso como entretenimiento puede ocasionar situaciones inesperadas que afectan su bienestar.

El interés de los gatos por perseguir, morder o atrapar objetos alargados puede hacer que algunos accesorios cotidianos representen una amenaza si no se supervisa su uso. Identificar por qué los hilos y cordones se vuelven peligrosos para las mascotas permite tomar decisiones más seguras, elegir juguetes adecuados y reducir riesgos asociados con elementos que parecen inofensivos.

Los especialistas concuerdan en que los objetos alargados como hilos, cintas o cordones pueden generar complicaciones graves si llegan a ser ingeridos. Estos elementos pueden desplazarse dentro del sistema digestivo y ocasionar problemas que requieren atención veterinaria, por lo que la prevención en casa es clave para reducir accidentes.

Los objetos alargados como hilos, cintas o cordones pueden generar complicaciones graves en los gatos si llegan a ser ingeridos

Para proteger a los gatos de los riesgos asociados con estos objetos cotidianos, es recomendable revisar los espacios donde suelen jugar, esconderse o explorar. Algunas medidas de prevención incluyen:

Guardar hilos de lana, hilos de costura y materiales similares fuera del alcance de los gatos.

fuera del alcance de los gatos. Evitar dejar cintas decorativas o tiras de envoltorios al alcance de las mascotas.

o tiras de envoltorios al alcance de las mascotas. Mantener almacenados cordones delgados, elásticos y accesorios pequeños .

. No utilizar hilo dental como objeto de juego para los gatos.

para los gatos. Revisar los juguetes y retirar aquellos que tengan partes sueltas o puedan romperse.

o puedan romperse. Supervisar el contacto con objetos que puedan ser mordidos o ingeridos durante el juego.

Alternativas seguras para que los gatos jueguen sin peligro

El juego es una parte fundamental para el bienestar de los gatos, ya que les permite desarrollar sus instintos naturales de caza, movimiento y exploración. Para evitar riesgos con hilos, cordones u objetos pequeños, es recomendable elegir juguetes diseñados para mascotas que sean resistentes, adecuados para su tamaño y que no tengan piezas fáciles de desprender.

Para proteger a los gatos de los riesgos asociados con estos objetos cotidianos, es recomendable revisar los espacios donde suelen jugar, esconderse o explorar

Algunas opciones más seguras para entretener a los felinos incluyen:

Juguetes con plumas, siempre bajo supervisión y que no pierdan partes.

y que no pierdan partes. Pelotas ligeras de tamaño adecuado que puedan perseguir y mover con facilidad.

y mover con facilidad. Ratones de juguete fabricados para gatos con materiales resistentes.

con materiales resistentes. Juguetes interactivos que estimulen la búsqueda de premios o comida.

que estimulen la búsqueda de premios o comida. Rascadores y estructuras para trepar que favorezcan la actividad física.

que favorezcan la actividad física. Circuitos de juego con elementos diseñados para despertar su curiosidad.

con elementos diseñados para despertar su curiosidad. Sesiones de juego acompañadas con juguetes especiales para gatos, sin objetos caseros que puedan romperse o ser ingeridos.

Por Maria Luisa Alvarez Mejia