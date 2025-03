La historia de Aggie, la gata que sobrevivió al fuego y logró reencontrarse con su dueña dos meses después

Hace unas semanas, el mundo entero se conmocionó al ver la destrucción que ocasionaron los incendios de Los Ángeles. Esta catástrofe no solo provocó pérdidas materiales: muchas personas tuvieron que dejar atrás a sus mascotas sin saber cuando las volverían a ver. Si bien se pudieron rescatar muchos animales, otros continúan perdidos hasta el día de hoy. Sin embargo, hubo un caso que le devolvió la esperanza a cientos de personas.

Se trata de la historia de Aggie, una gata que se perdió en medio de los incendios y, durante más de dos meses, Katherine Kiefer, su dueña de 82 años, no supo nada de ella. Si bien la mujer reportó la pérdida del felino, que escapó por miedo a no sobrevivir al fuego, no tuvo noticias hasta hace unos días, cuando el Refugio de Animales del Oeste de Los Ángeles la encontró sana y salva.

Aggie, la gata que sobrevivió al incendio de Los Ángeles

Según contaron los familiares de Katherine en las redes sociales, el día del hecho todos fueron a la casa a buscar a Aggie, porque sabían lo importante que era en la vida de su dueña. Sin embargo, no encontraron sus rastros y ya era demasiado tarde. Si bien muchos la dieron por muerta, Kiefer sabía que todavía había posibilidades de encontrarla.

Su intuición definitivamente no falló, y ese abrazo que Katherine tanto soñaba se hizo realidad. Para informarles a todos los que ayudaron en la búsqueda que Aggie ya estaba en casa, una de las hijas de su dueña filmó el emotivo reencuentro, que, sin dudas, revolucionó las redes sociales y emocionó a más de uno.

Así quedo la casa de Katherine

En el video, que se viralizó en las redes sociales, se puede ver a una veterinaria entregar a la gatita directamente en manos de su dueña. “Estoy tan feliz de verte. Hola bebé, la niña más dulce”, comenta Katherine al verla, entre lágrimas. Con un texto para acompañar el video, explicaron que Aggie “vivió entre las ruinas y cenizas durante dos meses y siempre se quedó cerca de casa”.

En esta historia, no todo fue tan fácil. De acuerdo a los veterinarios que la llevaron a casa, Aggie sufrió graves lesiones a causa del incendio y fue encontrada con una extrema delgadez, en un estado crítico de salud. Desde su rescate, recibió exhaustivos cuidados médicos, lo que le permitió poder salir adelante después de tanto daño. Para su recuperación, fueron necesarias semanas de internación con transfusiones de sangre incluidas.

Cuando la familia de Aggie la recuperó, se enteraron de que tenían que pagar más de 30 mil dólares en gastos médicos. Por ese motivo, difundieron su caso en Internet y crearon una cuenta para que las personas pudieran donar y ayudarlos. Para sorpresa de todos, en cuestión de días, lograron llegar al objetivo y cancelaron todas las deudas.

Carolyn Kiefer, la hija de Katherine, fue la encargada de publicar los videos para hacer el seguimiento del estado de salud de la gatita, que ya se volvió más que importante para millones de usuarios de TikTok. Actualmente, el video del reencuentro de Aggie con su dueña ya tiene más de siete millones de reproducciones y, el resto de los clips que la involucran superan los 100 mil.

