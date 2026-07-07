La increíble historia de Larry, el gato que estuvo junto a seis primeros ministros del Reino Unido

Mientras los primeros ministros del Reino Unido fueron cambiando una y otra vez, hubo un residente que permaneció inamovible en el número 10 de Downing Street. Se trata de Larry, el gato más fotografiado del Reino Unido, quien esta semana volvió a convertirse en noticia tras sumar otro nombre a la larga lista de líderes políticos que pasaron por la residencia oficial.

Con 19 años, el felino presenció la salida del primer ministro Keir Starmer, quien anunció su dimisión. De esta manera, Larry volvió a demostrar por qué muchos lo consideran el habitante más estable del poder británico. Desde que llegó a la residencia en febrero de 2011 sobrevivió a los gobiernos de David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y el propio Starmer.

Larry es el gato más famoso de Reino Unido HENRY NICHOLLS - AFP

Lo que comenzó como una iniciativa para combatir la presencia de ratones terminó convirtiéndolo en uno de los animales más famosos del mundo y en un auténtico símbolo de la política del Reino Unido.

De gato callejero a símbolo de Downing Street

Se cree que Larry nació en enero del año 2007 y pasó los primeros días de su vida como gato callejero hasta ser rescatado por el refugio Battersea Dogs & Cats Home, una de las organizaciones de protección animal más reconocidas de Londres.

El 15 de febrero de 2011 fue adoptado para instalarse en el número 10 de Downing Street y asumir oficialmente el cargo de Jefe Cazador de Ratones de la Oficina del Gabinete, una tradición que existe desde hace décadas en la residencia del primer ministro británico.

El gato es cuidado y alimentado por sus cuidadores en Downing Street Kin Cheung - AP

Aunque su tarea principal consiste en controlar la presencia de roedores, con el correr de los años Larry terminó adquiriendo un papel mucho más simbólico. Incluso, desde las cuentas oficiales del Gobierno británico suelen describir con humor algunas de sus responsabilidades, como recibir a los invitados, inspeccionar las medidas de seguridad y comprobar si los antiguos muebles son lo suficientemente cómodos para dormir una siesta.

Gracias a su permanencia en Downing Street, la mascota protagonizó innumerables fotografías junto a mandatarios y líderes internacionales que visitaron la residencia oficial. Entre ellos se encuentran el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, además de decenas de jefes de Estado y representantes diplomáticos que pasaron por Londres durante los últimos quince años.

Larry conoció al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy Thomas Krych - AP

Su popularidad también trascendió la política. En redes sociales miles de personas siguen sus apariciones y cada cambio de primer ministro suele venir acompañado de bromas sobre si será el nuevo mandatario quien deba adaptarse a Larry y no al revés.

En distintas oportunidades también se especuló con la posibilidad de que Larry tuviera que convivir con un perro, una decisión que hasta el momento no se sabe cómo tomaría el pequeño animalito. Pero la posibilidad no estaría tan lejos de hacerse realidad debido a que Andy Burnham, quien sucedería a Keir Starmer como primer ministro, cuenta con un perro como mascota.

Larry se encuentra esperando al próximo ministro de Reino Unido CARLOS JASSO - AFP

Se trata de Axel, un perro al cual el político adoptó a la organización benéfica Dogs Trust, de la que además es embajador de la campaña “Adopta, no compres”. Así muy pronto, Larry podría comenzar a convivir con un nuevo amiguito de cuatro patas.