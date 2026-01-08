Le recomendaron eutanasia, pero luchó hasta el final: la historia de Angelito, el gato que desafió todo pronóstico
Lo encontraron al borde de la muerte y su historia dio un giro inesperado; todos los detalles
Angelito fue un gato rescatado con a penas 10 días de nacido. Su dueña lo encontró abandonado en una casa y con una discapacidad que no le permitía mover sus patas. Luego de llevarlo al veterinario, Diana Rincón recibió una devastadora noticia, varios médicos sugirieron que debían aplicarle la eutanasia debido a su discapacidad. Sin embargo, esta mujer se aferró a él y logró sacarlo adelante pese a su condición.
“Estaba muy flaco y sus patas traseras parecían como un trapito. Muchos sugirieron para él la eutanasia, ya que por su discapacidad aseguraban no podrían tener una vida digna”, dijo en una entrevista con Telemundo.
“Después de cada veterinaria salía yo recuerdo con lágrimas y diciendo: ‘No, o sea, no soy capaz’. Yo lo veía inclusive jugando, comía, le daba mamadera y tomaba, se movía. Él quería estar vivo”, agregó.
Luego de rehabilitarlo con masajes, vitaminas, la compañía de otros gatos y mucho amor, Angelito comenzó a crecer como una mascota normal. Incluso, le construyeron una especie de silla de ruedas para que pueda moverse sin ayuda de un humano.
