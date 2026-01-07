Los beneficios que trae a la salud de tu gato jugar al menos 20 minutos al día con él
La falta de juego puede derivar en sobrepeso y comportamientos agresivos o destructivos en el hogar
La salud de los gatos no se limita a la alimentación o a los controles veterinarios. El equilibrio emocional y mental también cumple un papel central, y una de las herramientas más efectivas para lograrlo es el juego. Aunque suelen percibirse como animales independientes los felinos pueden experimentar aburrimiento, estrés y ansiedad si no cuentan con estímulos adecuados en su entorno diario.
Especialistas en comportamiento animal señalan que la falta de actividades recreativas puede afectar tanto el estado físico como el mental de los gatos, sin importar su edad. Jugar de forma constante favorece la agilidad, ayuda a conservar una condición corporal adecuada y permite que expresen conductas propias de su naturaleza, como acechar y cazar.
El juego va más allá del entretenimiento. Se trata de una actividad vinculada con los instintos de caza y con la socialización. Cuando no se incluye de manera regular en la rutina del gato, pueden aparecer señales como frustración, estrés, aumento de peso o comportamientos agresivos y destructivos dentro del hogar.
De acuerdo con el blog especializado en comportamiento de Maka Recetas, marca mexicana de alimento para mascotas, jugar de manera frecuente ofrece al menos tres beneficios clave para los gatos:
1. Ejercicio físico y enriquecimiento mental
Los gatos que viven exclusivamente en interiores requieren estímulos que los mantengan en movimiento. Durante el juego, realizan acciones como correr, saltar y atrapar objetos, lo que contribuye a prevenir el sobrepeso y a mantener su mente activa. Estas dinámicas también permiten canalizar la energía acumulada, reduciendo tanto la apatía como la hiperactividad.
2. Reducción del estrés y problemas de comportamiento
Conductas como el marcaje con orina, los maullidos constantes o el rascado de muebles suelen estar relacionadas con la falta de estimulación. Integrar sesiones de juego en el día a día ayuda a disminuir el estrés y mejora el estado de ánimo del gato. Además, se recomienda complementar estas actividades con rascadores altos o perchas de ventana, que les ofrecen espacios para escalar, descansar y observar el exterior.
3. Fortalecimiento del vínculo con su humano
Las sesiones de juego también influyen en la relación entre el gato y su cuidador. Estas interacciones refuerzan la confianza, favorecen la socialización de gatos tímidos y generan momentos de conexión. Según el blog veterinario de Purina, establecer una rutina diaria de juego de 20 minutos proporciona un estímulo físico y mental adecuado, además de contribuir al fortalecimiento del vínculo.
La evidencia recopilada por especialistas en nutrición y bienestar animal coincide en que el juego es una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida de los gatos y promover una convivencia más armoniosa en el hogar.
Por María Camila Salas Valencia
