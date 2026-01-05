Cuáles son los síntomas a tener en cuenta para detectar si mi perro o gato sufre un golpe de calor

Con la llegada de las olas de calor intenso en gran parte del país, los cuidados en las mascotas del hogar deben reforzarse, ya que a diferencia de los humanos no son tan visibles a veces los síntomas por insolación. En primer lugar, es importante saber que tienen una capacidad limitada para regular su temperatura corporal, lo que hace que su exposición a las altas temperaturas les genere problemas de salud graves.

Según el portal de la Subsecretaria de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, algunos de los principales síntomas que indican que un perro o gato sufre un golpe de calor son:

Aumento de la temperatura corporal

Temblores musculares

Jadeo excesivo o respiración dificultosa

Taquicardia

Salivación

Falta de apetito

Decaimiento

Mucosas de coloración azulada (cianosis)

Convulsiones o signos neurológicos

Petequias (manchas rojas en la piel, como pequeños moretones)

Vómitos y diarreas, que pueden ser con sangre

Deshidratación

Aquellos dueños que lleven a sus mascotas de vacaciones deben tener en cuenta los cuidados para evitar que sus animales sufran golpes de calor (Foto: FreeP¡CK)

Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, se recomienda asistir al veterinario más cercano para que el animal pueda ser evaluado y recibir la atención médica necesaria. Como su atención puede demorar, debido a la alta demanda en estas fechas se recomienda mantener mojado al animal con paños de agua fría o hielo en la nuca, ya que su cuadro puede empeorar con mucha más rapidez.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur es quien brinda atención gratuita general de lunes a viernes y por orden de llegada a partir de las 8 de la mañana.

¿Cómo evitar que mi mascota sufra un golpe de calor?

Para evitar que las mascotas sufran golpes de calor se recomienda:

Acondicionar un sector de la casa para que el animal pueda descansar fresco y resguardado del sol intenso.

para que el animal pueda descansar fresco y resguardado del sol intenso. Asegurarse que el animal tenga siempre a su disposición agua para hidratarse. En verano es importante cambiarle el agua al menos dos veces al día para que la temperatura sea siempre fresca. Algunos dueños optan por dejar pequeños envases de agua en la heladera y así mantenerla fría para su mascota.

Veterinario explica cómo evitar los golpes de calor en las mascotas

Nunca dejar al perro o gato encerrado dentro del auto, ni en ningún espacio reducido y poco ventilado, como pueden ser habitaciones o garajes. Son una de las principales causas de insolación en mascotas.

dentro del auto, ni en ningún espacio reducido y poco ventilado, como pueden ser habitaciones o garajes. Son una de las principales causas de insolación en mascotas. Evitar las caminatas intensas , juegos al aire libre y entrenamiento durante los horarios de mayores temperaturas.

, durante los horarios de mayores temperaturas. Evitar darles de comer antes del paseo o antes de cualquier tipo de ejercicio.

antes del paseo o antes de cualquier tipo de ejercicio. Mantener a los animales saludables y en su peso ideal. Consultar al veterinario antes de brindar cualquier comida humana con calorías que pueda generar un aumento en su temperatura corporal.

¿Cuáles son las características de la mascota que pueden propenso a sufrir el calor?

Si bien todos los animales domésticos pueden sufrir golpes de calor, existen algunos más propensos que otros. Entre ellos se encuentran: