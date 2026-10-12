Los veterinarios coinciden: así hay que educar a los Border Collie para estimular su mente

El Border Collie destaca como uno de los perros más inteligentes y activos a nivel mundial, pero su tenencia implica desafíos específicos para los dueños.

Expertos aseguran que la energía de esta raza no se agota con una caminata convencional, ya que estos perros requieren estímulos que superan el simple ejercicio físico para mantener un equilibrio saludable. La necesidad de movimiento constante se suma a una demanda de desafíos mentales que los paseos breves no logran satisfacer.

Esta característica responde a su historia evolutiva. Según los especialistas, la raza fue criada históricamente para trabajar con rebaños y responder a las órdenes humanas mientras controlaba el movimiento de los animales.

Border Collie es considerada la raza más inteligente Pexels

Dicho origen forjó un animal atento, ágil y con una enorme capacidad de aprendizaje. Por tal motivo, los ejemplares adultos y sanos necesitan oportunidades diarias para concentrarse, explorar y resolver problemas complejos.

Los profesionales señalan que el bienestar animal depende de la combinación estratégica de actividad física con juegos y entrenamiento variado. Esta dinámica permite que el can canalice su energía y desarrolle sus habilidades naturales de manera positiva.

Las ventajas de tener un border collie

Por el contrario, la falta de ocupación genera consecuencias negativas en el hogar. Cuando el animal no recibe suficiente estimulación, aparece el aburrimiento, lo cual deriva en conductas indeseadas como morder objetos, cavar en el jardín o intentar escapar de espacios poco seguros.

Si bien no todos los individuos desarrollan estos comportamientos, los veterinarios insisten en que ofrecer actividades adecuadas es clave para prevenir el estrés. El Border Collie exige un compromiso activo por parte de los propietarios, quienes deben integrar desafíos cognitivos en la rutina diaria para garantizar una convivencia armónica. El equilibrio entre el esfuerzo físico y el trabajo mental define la calidad de vida de estos perros tan particulares y trabajadores.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA