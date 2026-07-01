Miró la cámara de seguridad y vio que su perra había salvado una vida

Una familia en los Estados Unidos presenció en vivo el rescate de un pequeño conejo que se ahogaba en una pileta. La dueña del lugar, Michelle Owens, quedó sorprendida por el accionar de su mascota llamada Carley, que, en cuestión de segundos, tomó al mamífero desde su cabeza y lo ubicó en tierra firme.

En los últimos días, Carley contempló la aparición de una familia de conejos, que se esconden en los árboles durante la mañana y, al atardecer, recorren el jardín en busca de sociabilizar con el can.

El emotivo rescate de un conejo que se hizo viral

“Observa a los conejos desde la ventana y a veces le gusta perseguirlos si tiene la oportunidad”, manifestó la dueña del hogar, quien tiene un sistema de monitoreo para observar el perímetro de su casa y también el comportamiento de Carley.

La instalación de las cámaras posibilitó el registro exacto del momento en el que Carley se percató de que el conejo no podía salir del agua por sus propios medios y precisaba ayuda. Merodeando la orilla de la pileta, la perra comenzó a ladrar para alertar sobre la situación y tomó, rápidamente, cartas en el asunto para salvarle la vida.

La perra se hizo famosa en las redes por su valentía a la hora de rescatar a un conejo

Mientras ocurría esta escena, una amiga de la familia, quien se encargó de cuidar la casa en ausencia de Michelle, observó en vivo y en directo lo que sucedía y salió disparada hacia el jardín. Lo primero que atinó a hacer fue agarrar el barrefondo para auxiliar al conejo, aunque su ayuda no hizo falta por la audacia de Carley, quien se vistió de héroe.

La reconstrucción del caso estuvo a cargo del sitio especializado The Dodo, quien se contactó con la dueña de la casa, ubicada en la zona de Kansas, Estados Unidos. Anoticiada de la situación, revisó las cámaras de seguridad y quedó igual de sorprendida que su amiga, que intentó colaborar con el rescate.

Tras el hecho que tomó carácter viral en las redes sociales, la mascota fue recompensada de una manera muy especial: “Recibió una golosina extra, elogios y una buena caricia”, sostuvo Owens, que aún no dimensiona lo sucedido.