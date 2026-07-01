Una familia rescató un cachorro en una zona rural, pero después se llevó la sorpresa de su vida

Lo que parecía ser el rescate de un perro abandonado terminó convirtiéndose en un caso de protección de fauna silvestre. Una familia del municipio de Algeciras, en Huila (España), descubrió que el animal que había cuidado durante varias semanas era en realidad una cría de zorro, la cual ahora cumple un proceso de rehabilitación para regresar a su hábitat natural.

La historia comenzó en una zona rural de Algeciras, donde una familia encontró un pequeño animal solo y desprotegido. Al creer que se trataba de un cachorro de perro abandonado, decidió llevarlo a su vivienda para alimentarlo y brindarle refugio. Durante cerca de un mes, el ejemplar permaneció bajo su cuidado.

Sin embargo, con el paso de los días observaron cambios en sus características físicas, como el crecimiento de sus uñas, el aspecto del pelaje, la forma del rostro y la estructura ósea, además de un comportamiento alimenticio que llamó su atención.

Ante estas diferencias, la familia solicitó orientación a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM). Tras evaluar al animal, los profesionales confirmaron que no era un perro, sino una cría de zorro de menos de tres meses de edad.

El ejemplar fue trasladado al Hogar de Paso de Fauna Silvestre de la CAM, en Neiva, donde recibió desparasitación, valoración veterinaria y evaluación biológica para iniciar su proceso de recuperación.

La familia solicitó orientación a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM)

Proceso de rehabilitación

Actualmente, la hembra permanece en un espacio acondicionado para favorecer el desarrollo de sus comportamientos naturales.

Según informó la CAM, se alimenta de manera independiente con una dieta compuesta por frutas, huevos, pollo y corazones, acorde con sus necesidades nutricionales.

Cuando alcance la etapa juvenil, será trasladada al Centro de Atención y Valoración de Fauna en Teruel, donde continuará su rehabilitación con el objetivo de que pueda regresar a su hábitat natural.

Llamado a proteger la fauna silvestre

La CAM recordó que, si una persona encuentra una cría de un animal silvestre, debe evitar alimentarla, manipularla o llevarla a su vivienda.

La recomendación es informar de inmediato a las autoridades ambientales para que el ejemplar reciba la atención adecuada y aumenten sus posibilidades de regresar a la vida silvestre.

Por Jos Guerrero