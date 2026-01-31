Los cuatro ingredientes clave que debe tener el alimento de tu mascota, según los que más saben

La relación entre las personas y sus mascotas cambió de forma acelerada en los últimos años. Ya no se trata únicamente de compañía: perros y gatos ocupan un lugar central en los hogares y en las decisiones de consumo. Según cifras del Dane, más del 67 % de las familias convive con al menos una mascota, y el gasto anual en productos para animales de compañía se duplicó en la última década. Esta transformación también se refleja en una mayor exigencia frente a lo que comen.

La tendencia apunta hacia alimentos más completos, funcionales y alineados con la salud integral de las mascotas. La nutrición dejó de entenderse sólo como una fuente de energía y pasó a ser una herramienta preventiva, capaz de fortalecer el sistema inmune, mejorar la digestión e incluso influir en el bienestar general de los animales.

En ese contexto, especialistas y empresas del sector han empezado a destacar cuatro componentes clave que debería tener un alimento funcional para mascotas: vitamina A, fibra funcional, betaglucanos y prebióticos. Cada uno cumple un rol específico en el organismo y, en conjunto, contribuyen a una dieta más equilibrada y protectora.

La vitamina A es uno de los micronutrientes esenciales en la alimentación animal. Su papel es determinante en la salud visual, el cuidado de la piel y el fortalecimiento del sistema inmune, especialmente en etapas sensibles como el crecimiento o la adultez mayor. Una adecuada presencia de esta vitamina ayuda a prevenir infecciones y a mantener el funcionamiento correcto de células clave en los mecanismos de defensa del cuerpo.

La fibra funcional, por su parte, va más allá de regular el tránsito intestinal. Además de mejorar la digestión, favorece la absorción de nutrientes y contribuye al equilibrio de la microbiota, el conjunto de bacterias benéficas que habitan en el intestino. Este ecosistema interno es fundamental para la salud digestiva y para una respuesta inmune adecuada.

A estos beneficios se suman los betaglucanos, compuestos bioactivos reconocidos por su capacidad para estimular el sistema inmune. Su acción fortalece la resistencia frente a agentes infecciosos y mejora la estructura de las vellosidades intestinales, lo que se traduce en una mejor absorción de los nutrientes presentes en la dieta diaria.

Los prebióticos completan este grupo de componentes esenciales. Actúan como aliados invisibles de la salud intestinal al nutrir las bacterias buenas del intestino, mantener una flora equilibrada y mejorar la tolerancia digestiva. Su presencia también ayuda a prevenir alergias alimentarias y potencia el efecto de los probióticos, reforzando la respuesta inmune desde el sistema digestivo.

Aunque tradicionalmente estos elementos se han incorporado de manera separada en los alimentos para mascotas, hoy comienza a destacarse un ingrediente que los reúne en un solo producto: el micelio seco. Se trata del cuerpo del hongo Aspergillus niger, un microorganismo utilizado en procesos de fermentación para transformar azúcares en ácido cítrico. Una vez finalizado ese proceso, el hongo se filtra, se seca y se convierte en un polvo de alto valor nutricional.

Este micelio seco contiene proteína, vitamina A, fibra funcional, quitina, betaglucanos y propiedades prebióticas. En otras palabras, concentra en un solo ingrediente los componentes clave que hoy se consideran fundamentales en la nutrición funcional de las mascotas. Su origen orgánico y su perfil nutricional lo posicionan como una de las apuestas emergentes en la nueva generación de alimentos para perros y gatos.

Además de sus beneficios nutricionales, el micelio seco representa un avance en términos de sostenibilidad. Lo que antes era un residuo de un proceso químico hoy se convierte en un insumo valioso para la salud animal, permitiendo cerrar ciclos productivos y aprovechar casi la totalidad de los materiales utilizados.

En Colombia, la empresa de biotecnología Sucroal, con sede en el Valle del Cauca, incorporó este ingrediente a su portafolio de soluciones para la nutrición animal. Desde 2007, la compañía lo comercializa tanto en el mercado nacional como en el internacional, con aplicaciones confirmadas en países como Bélgica, donde se ha consolidado como un insumo clave para el desarrollo de productos orientados a la salud y el bienestar.

El auge del micelio seco coincide con un cambio más amplio en las decisiones de compra, cada vez más orientadas por criterios de salud, trazabilidad y respeto por los recursos. En ese escenario, la nutrición animal también enfrenta el reto de evolucionar. Ingredientes funcionales, de origen sostenible y con respaldo científico comienzan a ganar terreno en un mercado que busca no solo alimentar, sino cuidar.

*Por Edwin Caicedo