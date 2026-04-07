El ejercicio diario que se debe hacer a partir de los 60 años para mejorar el equilibrio y la movilidad

A partir de los 60 años el cuerpo comienza a experimentar cambios que afectan el equilibrio y la movilidad. La pérdida de masa muscular, la rigidez en las articulaciones y la menor flexibilidad aumentan el riesgo de caídas, uno de los principales problemas de salud en adultos mayores.

En este contexto, surge una pregunta clave: ¿qué ejercicio hacer después de los 60 años para mantenerse activo y seguro? La respuesta más recomendada por especialistas es el yoga, una práctica que combina movimiento, respiración y control corporal sin generar impacto. Entre sus principales beneficios se destacan:

Mejora el equilibrio y reduce el riesgo de caídas.

Aumenta la flexibilidad y la movilidad articular.

Fortalece los músculos sin impacto.

Disminuye dolores en la espalda y las articulaciones.

Mejora la coordinación y el control corporal.

Reduce el estrés y favorece el bienestar mental.

Yoga en silla: uno de los tipos de yoga recomendados para adultos mayores

Estos beneficios hacen que el yoga no solo sea un ejercicio físico, sino también una herramienta clave para mantener la autonomía en la vida diaria.

¿Cómo empezar yoga después de los 60 años de forma segura?

Con el paso del tiempo, tareas simples como caminar, levantarse o subir escaleras pueden volverse más difíciles. Esto ocurre porque el cuerpo pierde estabilidad y rango de movimiento. Cuando no se trabaja la movilidad, el riesgo de caídas aumenta mucho más. Por eso, incorporar ejercicio diario no es una opción, sino una necesidad para sostener la calidad de vida.

Para aprovechar al máximo los beneficios del yoga, es fundamental comenzar de manera progresiva y adaptada a cada persona. Estas son algunas recomendaciones clave:

Hacer movimientos lentos y controlados.

Evitar forzar el cuerpo o exigir posturas complejas.

Priorizar la correcta postura antes que la intensidad.

Acompañar los ejercicios con respiración consciente.

Escuchar el cuerpo y respetar los límites.

Buscar clases guiadas o específicas para adultos mayores.

Para aquellas personas principiantes en el mundo del yoga, se recomienda tomar clases presenciales con un instructor certificado (Foto: FreeP¡CK)

Por desconocimiento, muchas personas comienzan a realizar poses o ejercicios de yoga por videos de YouTube o se inscriben a cursos mucho más avanzados de los que necesitan realmente. Esto puede generar grandes complicaciones físicas a largo plazo debido a que algunos tipos de yoga son demasiado exigentes o implican movimientos que aumentan el riesgo de lesiones. Los tipos de yoga que deben evitar los adultos mayores son:

Power Yoga : Es una modalidad intensa y dinámica que exige fuerza, resistencia y rapidez en los movimientos.

: Es una modalidad intensa y dinámica que exige fuerza, resistencia y rapidez en los movimientos. Ashtanga Yoga : Sigue una secuencia fija de posturas exigentes que requieren gran flexibilidad y condición física.

: Sigue una secuencia fija de posturas exigentes que requieren gran flexibilidad y condición física. Hot Yoga o Bikram Yoga : Se practica en ambientes con altas temperaturas, lo que puede generar deshidratación o problemas cardiovasculares.

: Se practica en ambientes con altas temperaturas, lo que puede generar deshidratación o problemas cardiovasculares. Vinyasa avanzado: Implica transiciones rápidas entre posturas que pueden afectar el equilibrio.

En cambio, los especialistas sugieren optar por variantes más suaves como el Hatha Yoga, el Yoga terapéutico o el Yoga para adultos mayores, que están adaptados a las necesidades de esta etapa. A su vez, es importante desde la primera clase darle a conocer al instructor lesiones previas o patologías que puedan llegar a generar complicaciones en las rutinas diarias presentadas. De esta forma, el profesor podrá adaptar los ejercicios según las necesidades personales de cada alumno.