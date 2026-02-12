Por qué tu perro se queda mirando fijo al vacío

En más de una casa ocurre la misma escena: un perro que ladra hacia un rincón vacío o un gato que fija la mirada en un punto donde no parece haber nada. Esa actitud suele generar inquietud y, en muchos casos, alimenta la idea de que los animales perciben cosas que los humanos no.

Aunque se suele asociar estas conductas con lo paranormal, la ciencia ofrece explicaciones mucho más concretas. Lejos de ver fantasmas, perros y gatos reaccionan a estímulos que escapan a nuestra percepción cotidiana, pero que forman parte de su manera natural de interactuar con el entorno.

Los perros y gatos pueden llevarse muy bien con una educación adecuada (Foto: Grok)

Lo que realmente perciben perros y gatos

No existe evidencia científica que confirme la existencia de fantasmas, ni mucho menos que los animales tengan la capacidad de verlos. Sin embargo, los comportamientos que muchas personas interpretan como “extraños” responden a habilidades sensoriales muy desarrolladas en las mascotas.

En el caso de los perros, el olfato y el oído superan ampliamente al de los humanos. Esa diferencia explica por qué reaccionan ante sonidos lejanos, vibraciones mínimas o aromas imperceptibles para las personas. Un ruido apenas detectable, una corriente de aire o un cambio en el ambiente puede captar su atención de inmediato. Por ese motivo, no resulta extraño que ladren, se sobresalten o se queden atentos frente a estímulos que para nosotros no existen.

Los perros tienen desarollado el olfato cien veces más sensible que el de los seres humanos

Esta sensibilidad también explica por qué, en algunas ocasiones, los perros anticipan fenómenos naturales como tormentas o movimientos sísmicos. No se trata de una habilidad sobrenatural, sino de la capacidad para percibir vibraciones y cambios en el entorno antes de que se vuelvan evidentes.

Otro comportamiento frecuente es el apego a objetos que pertenecieron a personas fallecidas. Muchos interpretan esa actitud como una forma de conexión con alguien ausente. Sin embargo, la explicación es más sencilla: el perro asocia ese objeto con un olor familiar y con experiencias positivas vividas junto a esa persona. El vínculo emocional se mantiene a través del recuerdo sensorial, no de una comunicación extrasensorial.

¿Qué pasa con los gatos?

En los gatos, la situación presenta algunas particularidades. Además de un olfato bastante desarrollado, su visión tiene características distintas a la humana. Aunque distinguen menos colores, perciben mejor la luz, los reflejos y los movimientos rápidos. Un destello mínimo, una sombra o un cambio en la iluminación puede captar su atención de inmediato.

A eso se suma su fuerte sentido territorial. Cuando un gato fija la mirada en un punto aparentemente vacío, lo hace para evaluar si ese estímulo representa una amenaza. No se relaja hasta confirmar que no existe peligro. Desde su lógica animal, se trata de una conducta de control y vigilancia.

Una señal de alerta es que su gato empiece a temblar y a buscar fuentes de calor dentro de la casa. Foto: Istock

Los comportamientos que suelen atribuirse a fenómenos paranormales tienen una base biológica y sensorial. Las mascotas no ven fantasmas, pero sí perciben el mundo de una manera mucho más amplia que los humanos. Y aunque la idea de lo sobrenatural resulte tentadora, la explicación científica alcanza para entender por qué perros y gatos reaccionan como lo hacen dentro de nuestros hogares.