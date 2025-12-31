Año Nuevo con mascotas: por qué no es bueno sedarlos y cuál es el mayor signo de ansiedad, según una médica veterinaria

Para despedir el año que se va y recibir el que llega, mucha gente utiliza pirotecnia. Pero las luces y ruidos de los fuegos artificiales pueden provocar estrés y ansiedad en perros y gatos. Para entender mejor de qué manera impacta esto en los animales, la médica veterinaria Virginia Vallejo visitó los estudios de LN+.

Virginia Vallejo, veterinaria

“Muchos perros son sensibles a los ruidos y sonidos de los cohetes porque lo relacionan con el peligro”, explicó Vallejo. “La fobia que se les despierta es igual a que si nosotros escucháramos el sonido de una bomba y no podamos discernir si es amenaza o diversión”, argumentó.

¿Conviene sedarlos?

En su visita a LN+, la especialista resaltó los avances que se lograron durante los últimos años en lo referido a la medicina veterinaria anestésica.

“Se comprobó que los animales tienen niveles de consciencia relacionados con la ansiedad que, cuando uno le da un sedante, como por ejemplo gotitas, inhibe su cuerpo. Entonces no tienen la capacidad de moverse o escaparse, pero el nivel de consciencia y la ansiedad sí están presentes”, graficó Vallejo.

Para resaltar las contras de incurrir en este tipo de prácticas, la veterinaria agregó: “Es como estar asustado y también paralizado”.

La médica analizó el impacto de la pirotecnia en el comportamiento de los animales

“Estos estudios también demostraron que, hoy en día, hay drogas más naturales. Se las conoce como nutracéuticos y liberan serotonina para la tranquilidad de los animales", apuntó.

“En conclusión, ahora se piensa más en medicamentos que apunten a la ansiedad y no a la sedación”, remató Vallejo.

Cómo detectar la ansiedad en nuestras mascotas

Según Vallejo, tanto los perros como los gatos pueden sufrir antes e incluso después de las fiestas de fin de año. “Cada animal tiene sus niveles de reacción a la pirotecnia”, manifestó.

Consultada sobre los principales signos para detectar ansiedad en nuestras mascotas, Vallejo enumeró:

Respiración. La identificamos a través de la taquicardia.

La identificamos a través de la taquicardia. Aullidos o vocalizaciones. La vemos cuando nuestro perro no ladra.

La vemos cuando nuestro perro no ladra. Inquietud. Ocurre cuando el animal quiere escapar o se mueve más de lo normal.

Ocurre cuando el animal quiere escapar o se mueve más de lo normal. Pupilas dilatas. En los ojos de nuestras mascotas podemos detectar que están atemorizados.

En los ojos de nuestras mascotas podemos detectar que están atemorizados. Síncope. Esto es en un caso extremo, y ocurre cuando el animal se desploma.

“A veces uno ve a su mascota y dice, ‘no le pasa nada’, pero el perro se está lamiendo todo el día y ese es el mayor signo de ansiedad, que por ahí se lo produjo la cercanía con la pirotecnia”, graficó la médica veterinaria.

Tips a tener en cuenta

Sobre los consejos para aquellos que celebran la llegada del Año Nuevo en familia o con amigos, Vallejo hizo una diferenciación: los que festejan en su casa y los que lo hacen en otro lugar.

“A quienes celebran en su casa les diría que presten atención a las ventanas y balcones. También a los sonidos: hay aplicaciones que tienen playlists que tranquilizan a los animales”, sostuvo la médica.

“Y para quienes festejan en otra casa, les recomiendo que chequeen que todas las puertas estén cerradas pero, por ejemplo para aquellos que tienen gatos, dejen los placares abiertos o distribuyan cajas vacías. De esa forma el animal puede ocultarse y sentir una sensación de seguridad y protección”, concluyó Vallejo.