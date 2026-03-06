Qué significa que aparezcan cotorras en tu jardín

Las cotorras se encuentran entre las aves que con mayor frecuencia pueden verse en Argentina. Su presencia suele llamar la atención por dos características muy particulares: los grandes nidos que construyen en lo alto de los árboles y su canto intenso, que muchas veces se escucha a gran distancia. Aunque para muchas personas resulta sorprendente encontrarlas en el jardín o cerca de sus casas, lo cierto es que su aparición tiene explicaciones biológicas vinculadas a su forma de vida y, en muchos casos, puede interpretarse como una señal favorable para el entorno natural.

A diferencia de lo que muchas personas imaginan, estas aves no se acercan a las casas por simple casualidad. Las cotorras suelen instalarse en lugares donde encuentran alimento disponible y espacios seguros para construir sus nidos. Justamente, recorren distintos espacios verdes en busca de semillas, frutos y brotes con los que alimentarse, por lo que su presencia suele estar relacionada con entornos donde pueden cubrir esas necesidades.

La aparición de cotorras puede indicar un entorno favorable para las aves SEO/BIRDLIFE - SEO/BIRDLIFE

Además, se trata de aves que se caracterizan por su vida en comunidad. Por ese motivo es habitual verlas volando en grupo o escucharlas cantar juntas cerca de los árboles donde establecieron sus nidos. Por ende, si aparecen con frecuencia cerca de una casa o jardín, es probable que hayan encontrado allí un ambiente que consideran adecuado para vivir y desarrollarse.

Todo lo que indica la presencia de cotorras en tu casa

La presencia de estas aves puede indicar que el entorno es propicio para la fauna urbana

La presencia de cotorras en una casa o en el jardín suele estar relacionado con características positivas del entorno natural. En general, estas aves se instalan en lugares donde encuentran árboles altos y firmes que les permiten construir sus grandes nidos comunitarios, una de las características más llamativas de su comportamiento.

También buscan espacios donde el alimento esté disponible con facilidad. Las cotorras suelen alimentarse de semillas, frutos y brotes, por lo que tienden a permanecer en zonas donde estos recursos abundan y donde el ambiente resulta favorable para distintas especies de aves urbanas.

Además, su presencia puede ser una señal de que el ecosistema del lugar se mantiene activo. Al desplazarse y alimentarse, estas aves ayudan a dispersar semillas y contribuyen al dinamismo de los espacios verdes. Por eso, cuando las cotorras eligen los árboles de una casa o un jardín para volar o instalar sus nidos, suele significar que el entorno ofrece refugio, alimento y condiciones adecuadas para la vida silvestre.

Consejos para atraerlas a tu jardín

Las cotorras suelen instalarse en lugares donde encuentran seguridad y alimento Juan Bcares

Existen algunas acciones sencillas que pueden ayudar a que estas aves se acerquen con mayor frecuencia. En general, buscan espacios donde puedan encontrar alimento con facilidad y donde el entorno les ofrezca seguridad para posarse o descansar.

Una de las formas más efectivas es plantar árboles frutales o especies que produzcan semillas, ya que constituyen una fuente natural de alimento para ellas. También es útil conservar árboles altos o palmeras, que les sirven como lugar para posarse e incluso para construir sus característicos nidos. A esto se puede sumar la colocación de recipientes con agua, especialmente en épocas de calor, y evitar podas excesivas que modifiquen los espacios que utilizan para refugiarse o anidar.

Sin dudas, las cotorras son una de las especies que mejor logró adaptarse al ritmo y a las condiciones de las ciudades. Por eso, lejos de ser un problema, su presencia suele estar relacionada con espacios donde aún se conservan recursos naturales, que permiten que distintas especies de fauna puedan desarrollarse y convivir en el entorno urbano.