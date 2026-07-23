“Quiero encontrar una familia que cuide a mi perrito porque yo ya no puedo”: César conmovió a todos a sus 80 años al contar su historia

En medio de las historias más emotivas que dejó la televisión española en las últimas semanas, la de César y su perro Curro logró tocar el corazón de miles de personas.

El hombre, de 80 años, apareció en el programa Dog House, emitido por La 1 de TVE, para pedir ayuda con una decisión que, según reveló, le causaba un profundo dolor: encontrar un nuevo hogar para su mascota porque ya no podía cuidarla.

Una despedida marcada por la enfermedad

Frente a las cámaras, César explicó que atravesaba un momento especialmente difícil. Contó que su esposa había fallecido poco tiempo antes y que su estado de salud también se había deteriorado. Según relató, padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y diabetes, condiciones que le impiden atender a Curro como quisiera.

El dolor de César por no poder cuidar a su perro

“En cuanto hago un esfuerzo, me canso mucho, no puedo y me ahogo”, expresó durante el programa. También aseguró que, a sus 80 años, ya no tenía la fuerza suficiente para seguir cuidando al perro que lo había acompañado durante cinco años.

El momento más conmovedor llegó cuando tuvo que despedirse de Curro. Entre lágrimas, acarició a su compañero y le dijo: “Perdóname, bonito mío, perdóname”. Instantes después, al notar que el perro evitaba mirarlo, añadió con tristeza: “No me quiere ni mirar”.

Un nuevo hogar para Curro

Tras la despedida, el equipo de Dog House recibió a Curro en una familia de acogida, donde permanecería mientras aparecían los adoptantes ideales. Allí le explicaron que ese sería solo un paso temporal antes de encontrar un hogar definitivo.

Tiempo después llegaron Jesús, Tania y su hija, una familia que buscaba un perro tranquilo, de tamaño pequeño o mediano y que no fuera cachorro. Los especialistas del programa consideraron que Curro encajaba con ese perfil y organizaron el encuentro.

El dolor de César por no poder cuidar a su perro

La conexión fue inmediata. Apenas conocieron al animal, Tania aseguró: “Todos lo vamos a querer”. Desde el equipo del programa interpretaron la escena como la confirmación de que Curro había encontrado la familia adecuada para comenzar una nueva etapa.

Un final que emocionó a los espectadores

La historia no terminó con la adopción. La nueva familia decidió ponerse en contacto con César para que pudiera volver a ver a Curro y mantener el vínculo con quien había sido su compañero durante años.

El reencuentro fue emitido al final del programa y provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios manifestaron haberse emocionado con la historia.

Comentarios como “Estoy llorando” o “Me alegro tanto por Curro y por César” reflejaron el impacto que tuvo el desenlace entre los espectadores.

Más allá de la tristeza de la despedida, el caso dejó un mensaje que conmovió al público, en ocasiones, el mayor acto de amor hacia una mascota consiste en reconocer cuándo ya no es posible brindarle los cuidados que necesita y buscarle un hogar donde pueda seguir recibiendo el cariño que merece.