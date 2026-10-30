Un estudio científico posicionó al gato burmés como el más longevo del mundo

A la hora de adoptar un gato, una de las preguntas que suelen hacerse las familias es cuántos años podrán compartir con su nueva mascota. Aunque resulta imposible predecir con exactitud cuánto vivirá un animal, un estudio científico identificó cuáles son las razas de gatos con mayor esperanza de vida.

La investigación, desarrollada por especialistas del Royal Veterinary College (RVC) de Londres y la Universidad Nacional Chung Hsing de Taiwán, analizó registros veterinarios de gatos domésticos del Reino Unido con el objetivo de establecer estimaciones de longevidad.

El trabajo, titulado Tablas de mortalidad que muestran la esperanza de vida anual y los factores de riesgo de mortalidad en gatos en el Reino Unido, permitió elaborar una clasificación en la que el gato birmano o burmés ocupó el primer lugar, con una esperanza de vida estimada de 14,42 años al nacer.

El gráfico compartido por los científicos sobre los gatos más longevos del mundo (Foto: Captura de pantalla Journals SagePub)

Muy cerca se ubicó otra categoría denominada Birmano en la tabla original, correspondiente al gato sagrado de Birmania, con una esperanza de vida de 14,39 años. Aunque sus nombres pueden generar confusión, se trata de dos razas diferentes que encabezaron la clasificación. Por detrás aparecieron los gatos mestizos, con una esperanza de vida de 11,89 años, seguidos por los siameses, con 11,69 años, y los persas, con 10,93 años.

El ranking completo de los gatos más longevos del mundo

Según los datos publicados por los investigadores, estas fueron las doce categorías con mayor esperanza de vida estimada al nacer entre las que aparecen en la tabla:

Burmés: 14,42 años.

14,42 años. Sagrado de Birmania: 14,39 años.

14,39 años. Gato mestizo: 11,89 años.

11,89 años. Siamés: 11,69 años.

11,69 años. Persa: 10,93 años.

10,93 años. Ragdoll o muñeco de trapo: 10,31 años.

10,31 años. Bosque de Noruega: 9,95 años.

9,95 años. Maine Coon: 9,71 años.

9,71 años. Azul ruso: 9,65 años.

9,65 años. Británico: 9,58 años.

9,58 años. Bengala : 8,51 años.

: 8,51 años. Esfinge: 6,68 años.

¿Cómo es el gato burmés, el felino más longevo del mundo?

La doctora Kendy Teng, profesora adjunta de Epidemiología del Bienestar Animal en la Universidad Nacional Chung Hsing y autora principal del estudio, destacó la importancia de estos resultados para los responsables de mascotas. “El desarrollo de tablas de mortalidad para la población de gatos de compañía en el Reino Unido representa un hito importante en la comprensión de la vida de los gatos. Al conocer la esperanza de vida de sus gatos, no solo estamos creando conciencia, sino que también estamos ayudando a los dueños a tomar decisiones positivas para sus mascotas”, remarcó.