Un veterinario le explicó a una perra cómo la va a operar y el video se volvió viral

El quirófano de una clínica veterinaria fue el escenario de una tierna escena que capturó la atención de miles usuarios en redes sociales: un veterinario se tomó el tiempo de explicarle a una perrita que era su paciente el procedimiento que iba a realizarle, con el fin de tranquilizar al animal. “Siempre hay que mantener a los pacientes informados”, bromeó el profesional en el video.

En el clip, compartido en la cuenta de X @diloconperritos, la protagonista es una perra de tamaño mediano, con pelaje oscuro y tonos marrones, que está sobre una mesa de operaciones con una vía intravenosa conectada a una de sus patas. A su lado, dos profesionales de la salud se preparan para la operación. Hasta allí parecía un día cualquiera en una veterinaria, sin embargo, lo que sucedió después dejó a todos atónitos.

Uno de los veterinarios tomó un muñeco de un perro -que parecía una réplica de la paciente por sus colores- y con calma se inclinó hacia la perra para explicarle el procedimiento que iban a llevar a cabo. “Espera, tranquila”, empezó el especialista, con gestos suaves y una voz pausada ante la atenta mirada del animal.

El veterinario se tomó el tiempo para conectar con la perra (Captura: @DiloConPerritos)

“Lo que vamos a hacer es que aquí usted tiene un espacio intercostal, ¿listo, mamacita? Hay aire dentro de la cavidad torácica, mamacita. Entonces lo que vamos a hacer es meter una agujita, mi amor, para sacar ese aire, ¿listo, mamacita? Para que usted pueda respirar, ¿no?”, le aclaró el veterinario a la perra, como si pudiera comprender cada indicación.

El procedimiento al que se refirió el veterinario es una toracocentesis, una intervención común en casos de neumotórax, donde se acumula aire en el espacio entre el pulmón y la pared torácica, lo que dificulta la respiración. La explicación clara y concisa del profesional despojó todas las dudas sobre esta intervención para los que vieron el video.

En redes sociales, este acto de comunicación fue percibido como un poderoso gesto de respeto hacia el animal, reconociéndolo como un ser sintiente merecedor de consideración y cuidado. La perra se notaba tranquila ante su ambiente, lo que hace suponer que entendió el mensaje. La preocupación por el bienestar del animal es palpable en cada frase del veterinario, que se asegura de disipar cualquier temor, incluso si la perra no puede entenderlo completamente.

“Se va a quedar calmada, mamacita, porque si no esto le duele, ¿no? Esto es para mejorar su condición, ¿listo, mamacita? Se va a calmar, ¿listo? ¿Me ayudó, sabe?”, concluyó su explicación el veterinario hacia la perrita.

Para los seguidores de la cuenta la perra entendió la explicación

El video se convirtió en un fenómeno viral precisamente por esta demostración de compasión. En los comentarios de la publicación de X, los usuarios resaltaron el trabajo del profesional y aseguraron que la perra entendió todo lo que le explicó.

“Genial lo de este chico los animalitos se merecen todo el respeto y el cariño del mundo y aparte se nota que le encanta su trabajo”, afirmó un seguidor. “Una vez estaba en la vete con mi perro y había un perro que se estaba portando muy mal en la consulta, el veterinario le dijo ‘pipe si te portas bien 5 minutos te prometo que te vas rápido déjame revisarte’ y el perro se quedó quieto jaja”, relató otro. “La perrita: ‘Haré todo lo que me indique, Doctor’”, bromeó una joven.

La escena no solo mostró un acto médico, sino que fue un ejemplo de cómo la dignidad y el respeto deben extenderse a todas las formas de vida. Ver a un profesional tomarse el tiempo para conectar con una perra resonó en la sensibilidad de los amantes de las mascotas.