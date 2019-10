Reina Máxima."Espero que mis hijas estén inspiradas en una madre que trabaja"

En una charla a solas con ¡Hola! TV en Nueva York, la argentina habla de sus princesas, de su rol como madre y de su comprometida labor en la ONU, tras brillar diez años como asesora del Secretario General. Fuente: HOLA - Crédito: Photo One

Como cada septiembre, la reina de los Países Bajos volvió a la ONU, pero esta vez su paso por Nueva York tuvo un sabor especial: Máxima cumplió 10 años como asesora del Secretario General en materia de finanzas inclusivas -trabajo por el que ya es considerada una de las grandes expertas mundiales en el tema-, y su importante labor para promover que algunos servicios financieros básicos sean accesibles para todos fue especialmente celebrada por su marido, el rey Guillermo Alejandro, quien en su discurso ante la Asamblea General recordó: "Mi esposa, reina de Holanda, ha desempeñado durante 10 años un importante papel para las Naciones Unidas y lo ha hecho con un enorme entusiasmo y una gran vocación de entrega". En el marco de tan importante aniversario, la reina le dio una entrevista exclusiva a ¡Hola! TV. Aquí, los pasajes más relevantes:

FINANZAS INCLUSIVAS

"El Secretario General anterior me nombró hace 10 años para ser su asesora especial para la inclusión financiera para el desarrollo. Al principio fue un trabajo bastante difícil, porque nadie sabía ni si quiera qué era la inclusión financiera. No había mucha idea de qué era esto ni de su importancia para el desarrollo y para todas las familias en el mundo. De lo importante que es tener una vida financiera saludable, poder invertir en el futuro, poder protegerse contra riesgos si alguien está enfermo, contra inundaciones, poder ahorrar para el futuro, para cuando ya no se puede trabajar más. Así que, bueno, empezamos este trabajo, y hoy por hoy, la inclusión financiera está en siete de los objetivos de desarrollo sustentable elaborados por las Naciones Unidas, con lo cual tengo que trabajar en pos de lograr todos estos objetivos".

Cuando yo tenía 14 años decidí estudiar economía porque vi lo que era la hiperinflación. Ver lo que era no tener instrumentos para salir de la pobreza, fue lo que me inspiró a seguir esta carrera

"Es un trabajo que hacemos con muchos países, más o menos 30 (India, Pakistán, Brasil y Argentina, para dar algunos ejemplos), con los cuales hemos logrado bastantes buenos resultados: en los últimos ocho años, alcanzamos a más de 1,2 millones de personas y a muchas compañías que tienen más acceso a crédito, a más ahorro y a la posibilidad de hacer pagos. Más de 50 países tienen una estrategia nacional de inclusión financiera, con lo cual esto va a seguir desarrollándose. Pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer: 1,7 millones de personas en el mundo no tienen todavía acceso a servicios financieros, así que el trabajo aún no está terminado".

EN CARNE PROPIA

"Sin lugar a duda, mi experiencia profesional me ayuda a hacer este trabajo de forma más focalizada e informada que si no hubiese tenido esa historia en el sector bancario y como economista. Pero, además, cuando yo tenía 14 años, decidí estudiar economía porque vi lo que era la hiperinflación, lo que era la poca posibilidad de tener instrumentos para salir de la pobreza, de poder construir un futuro en la familia. Y fue ver eso, ver más del 2800% de inflación en un año en mi país de origen, lo que me dio la inspiración para realmente querer cambiar todo eso y por lo que empecé a estudiar economía. O sea que siempre tuve una relación con el desarrollo social y con mi propio trabajo".

Con mis hijas hablo mucho de mi trabajo y espero que estén inspiradas en una mujer que trabaja, en una madre que trata de estar con ellas todo el tiempo y a la vez, hacer su trabajo lo mejor posible

HEREDERAS

"Con mis hijas hablo muchísimo de todo lo que es mi trabajo y espero que estén inspiradas en una mujer que trabaja, en una madre que trata de estar con ellas todo el tiempo y, a la vez, hacer su trabajo lo mejor posible con su marido en Holanda y también internacionalmente. Son muy partícipes de lo que hago y están contentas y me preguntan. Pero, sobre todo, lo que más les gusta no es la parte técnica de mi trabajo, sino cuando voy a países, me encuentro con clientes y les cuento, y vuelvo a repetir visitas con esos clientes, vuelvo y les cuento: "Desde la última vez, ya tiene 20 empleados, y ahora se va a comprar una casa, y ahora puede pagar la educación de sus hijas". La realización es lo importante para ellas: aunque viven en un país maravilloso como el reino de los Países Bajos, con una situación de educación maravillosa y con posibilidades que en otros países no son tan evidentes, entienden que construir para un futuro mejor para toda esta gente es muy importante. La verdad es que les gustan las historias de todos los clientes".