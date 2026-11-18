Cada vez son más las personas que en la Argentina se animan a tener una vida nómada, en especial aquellos que ya se jubilaron y tienen el sustento económico y el tiempo para hacerlo. Graciela y Héctor son una pareja de adultos mayores que, luego de un robo violento, abandonaron su vida en Buenos Aires y, a través de una Renault Fiorino adaptada con todo lo necesario, recorren el país.

Los viajeros empezaron con esto en 2021, cuando la pandemia estaba llegando a su fin. El desencadenante de esta decisión fue un asalto que sufrió la pareja en su casa. Según contó Héctor a los youtubers de Sueños de Mochila - Van Life, los ladrones le apuntaron con un arma y gatillaron, pero el tiro no salió. “De ahí dijimos: ‘Es preferible vivir’”, recordó el hombre de 80 años.

Héctor, tiene 80 años y con su esposa viajan por Argentina en una Fiorino rodante (Fuente: Sueños de Mochila - Van Life)

Graciela y Héctor viajan en compañía de su perrita Alma, que tiene 14 años. Su casa en Buenos Aires quedó bajo el cuidado de una amiga que necesitaba el techo; por ese motivo eligieron no alquilarla. Con todo seguro, iniciaron su vida rutera.

Según comentó el hombre, antes de la Fiorino, se alojaban en carpas y hasta en un tráiler, pero uno de los tornados que azotó Córdoba “hizo estragos” con ellos. Desde allí que eligieron la camioneta actual, porque es un vehículo pequeño que pasa desapercibido, entra en todos lados, facilita la movilidad y evita los altos costos de peajes, seguros y mantenimiento de los grandes motorhomes.

“Nos han preguntado si teníamos miedo de un accidente en la ruta o algo... pero escuchá, ya me pasó en casa que casi me matan. ¿Entonces qué miedo puedo tener en la ruta? Ese miedo no existe en nosotros", reconoció Héctor.

Graciela asegura que la libertad de ser nómada no la cambia por nada (Fuente: Sueños de Mochila - Van Life)

Acerca de cómo se manejan con la economía, el hombre se sinceró: “Con la jubilación de ella cargamos combustible y con la jubilación mía comemos. Cuando nos quedamos sin plata, nos quedamos en el lugar hasta poder cobrar”. En esa sintonía remarcaron que no gastan en grandes lujos y se adaptan al dinero disponible que tienen conforme al calendario.

Ninguno de los dos tiene un destino al cual llegar, sino que se dejan llevar por las sugerencias, el mapa, los eventos locales o el paisaje que puede ofrecer tal sitio.

Por su parte, Graciela reflexionó sobre su estilo de vida nómada: “Yo amo este estilo de vida. No quiero volver al otro estilo de vida porque somos libres. La gente no entiende eso, que viajando y conociendo así gente, escuchás la sabiduría de cada lugar que pasamos”.

Al mismo tiempo, justificó su elección: “No estás atado a lo que es lo material o a un sistema, ¿me entendés? Nosotros somos libres; cada rodantero es libre porque elegimos cómo vivir, con quién estar y cómo disfrutar".

Hacia el final de la entrevista, la mujer destacó el buen trato que recibieron de parte de la gente: “La gente tiene miedo de salir de su zona de confort, miedo a que me falte algo. Al contrario, la Argentina es muy solidaria, de eso no nos debemos olvidar”.