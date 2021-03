Meghan Markle busca un resarcimiento millonario tras ganar un juicio por privacidad

Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, busca un pago de 1,5 millones de libras esterlinas (2,1 millones de dólares) para cubrir los costos legales después de ganar una demanda sobre privacidad contra el diario Mail on Sunday, por la publicación de extractos de una carta que le escribió a su padre.

El mes pasado, un juez de la Alta Corte de Londres falló que el diario había violado su privacidad y sus derechos de autor al publicar partes de la carta de cinco páginas que escribió a su padre Thomas Markle, con quien discutió en la víspera de su boda con el nieto de la reina Isabel II del Reino Unido.

El juez Mark Warby falló a favor de la duquesa de Sussex sin celebrar un juicio, diciendo que los artículos eran una clara violación de la privacidad. El medio había argumentado que Meghan tenía la intención de que el contenido de la carta se hiciera público y formaba parte de una estrategia de medios.

En una audiencia el martes para determinar los costos y otros problemas sin resolver, los documentos presentados al tribunal mostraron que los abogados de la duquesa habían pedido 1,5 millones de libras en honorarios legales, y que la mitad de la cantidad debía pagarse en un plazo de 14 días.

Su equipo legal también exigió que el periódico entregue todas las copias que tenga de la carta, y solicitó al juez que ordene al medio que publique una declaración en su portada indicando que ella ganó el caso, así como un aviso en la página principal del MailOnline por no menos de seis meses. ”La primera razón por la que la demandante busca una orden de publicación y difusión es para disuadir a futuros infractores”, escribieron sus abogados en su presentación.

Meghan, de 39 años, y su esposo Enrique, de 36, rara vez aparecieron en las portadas de los periódicos británicos en el último mes © CBS

Su abogado Ian Mill dijo en la audiencia que no buscaban castigar al periódico y que aceptarían una compensación nominal por daños basada en las ganancias que el Mail obtuvo de sus artículos, afirmando que esta era una forma “proporcionada” de proseguir.

The Mail busca permiso para apelar el fallo de Warby y también argumenta que es necesario abordar otras cuestiones, como si Meghan tenía la propiedad exclusiva de los derechos de autor de la carta. Con respecto a la decisión de Meghan de buscar sólo una compensación nominal por los daños, los abogados del periódico escribieron: “No se cumpliría ningún propósito con una audiencia para determinar la cantidad precisa, que por definición no es relevante. Se sugiere que bastaría con 1 libra, 2 libras o 5 libras”.

Meghan, de 39 años, y su esposo Harry, de 36, rara vez aparecieron en las portadas de los periódicos británicos en el último mes, después de anunciar que estaban esperando su segundo hijo, seguido de la noticia de la separación final de la familia real tras su decisión de se mudarse a California el año pasado.

El domingo se transmitirá una entrevista en profundidad muy esperada que le dieron a la estadounidense Oprah Winfrey.

Reuters