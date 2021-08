Meghan Markle cumple años: 40 datos curiosos sobre la mujer más polémica de la realeza

Antes de ser conocida como la duquesa de Sussex, Meghan Markle era actriz, activista y también emprendedora. La estadounidense que este 4 de agosto cumple 40 años se casó en 2018 con el príncipe Harry y tuvo que renunciar a su carrera artística, pero no al apoyo de causas que ella considera importantes. Junto con su marido, además, firmaron contratos millonarios con Netflix, Spotify y desde hace unas semanas con Penguin Random House.

Si bien los duques de Sussex no anunciaron ningún gran festejo, se estima que Meghan querrá celebrar su cumpleaños entre amigos y con su madre. Desde acá, repasamos la historia de la mujer más polémica de la realeza británica a través de 40 curiosidades sobre su vida.

Meghan Markle en Suits, en el papel por el que se hizo famosa como actriz Archivo

1. Se describe a sí misma como una “chica californiana”. Con una infancia mucho más relajada que la de su marido, la exactriz nació y fue criada en Los Ángeles. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía seis años y, desde ese momento, ha forjado una sólida relación con su mamá, Doria Ragland, que es instructora de yoga y trabajadora social. Meghan, que en realidad se llama Rachel Meghan Markle, tiene dos medio hermanos con lo que no tuvo demasiado contacto, dado que son una década mayores que ella.

Doria Ragland, la única familiar con la que Meghan se siente cercana Dominic Lipinski - Reuters

2. Desde el principio de sus días estuvo vinculada con el espectáculo. Su padre, Thomas Markle, trabajaba como director de fotografía e iluminación de la sitcom Married With Children (Casados con hijos). Durante diez años, todos los días después de la escuela, se pasaba horas en el set de filmación.

3. Asistió a una escuela católica. Se trataba del colegio privado Inmaculate Heart Catholic School, solo para niñas en Los Ángeles. Fue allí, con su uniforme escolar, donde descubrió su amor por la letra cursiva que en el futuro se convertiría en un trabajo.

4. Su padre pagó su educación con un billete de lotería. En 1990, Thomas ganó 750 mil dólares en la lotería del estado de California. Parte del premio fue utilizado para pagar la prestigiosa escuela católica a la que asistió Meghan y también sus estudios en la Universidad de Northwestern.

5. Fue feminista desde muy joven. A los once años, Meghan estaba haciendo un trabajo para la escuela sobre publicidades y, cuando vio un aviso de un detergente dirigido únicamente a las mujeres, decidió hacer algo. En un video de esa época, Meghan aparece diciendo: “No creo que sea correcto que los niños crezcan pensando en que las madres hacen todo”. La pequeña feminista les envió sus ideas a los representantes de la empresa y a Hillary Clinton, entre otras mujeres poderosas. Procter & Gamble cambió el eslogan “Mujeres en todo Estados Unidos” a “Personas en todo Estados Unidos” unos días después.

6. Comenzó a hacer yoga a los siete años. Gracias a su madre instructora, el amor de Meghan por el yoga tuvo inicio a los siete años, aunque se resistía bastante a practicarlo. “Mi mamá me tenía paciencia y me decía que ya iba a encontrar mi propia actividad física”, dijo a la revista Best Health en 2015. “En la universidad comencé a practicar yoga con más ganas y regularidad”, agregó. Ahora es una fanática que lo utiliza también para mantenerse en forma.

7. Tiene una doble especialización en la Universidad de Northwestern. Markle le contó a Marie Claire en 2014 que siempre estuvo interesada tanto en la política como en la actuación, por eso, terminó haciendo una doble especialización en la universidad: “Sabía que quería actuar, pero odiaba la idea de ser un cliché: una chica de Los Ángeles que quiere ser actriz”, explicó a la revista. “Quería más que eso y siempre me había gustado la política, así que terminé haciendo una doble especialización en teatro y en relaciones internacionales”.

8. Vivió seis meses en Buenos Aires a los 20 años. En 2002, Meghan desembarcó en la Argentina para hacer una pasantía en el área de prensa de la embajada de Estados Unidos. En ese momento, la duquesa tenía la idea de seguir una carrera política, pero a su regreso todo cambió 180 grados cuando empezó a trabajar como actriz.

9. Trabajó en el programa Deal or No Deal. Conocido en nuestro país como Trato hecho, Markle fue durante algún tiempo una de las chicas de los maletines del programa. Era un trabajo que le pagaba las cuentas mientras audicionaba para otras cosas. “Era el desafortunado número 26 que, por alguna razón, nadie nunca elegía”, le contó a Esquire en 2013.

Meghan Markle fue una de las chicas de los maletines en el programa Deal or No Deal

10. Además de su papel estelar en Suits, tiene un pasado cinematográfico. En 2010 participó de la película Quiero matar a mi jefe con Jason Bateman y Jennifer Aniston. Sus otros créditos de actuación incluyen los films Recuérdame con Robert Pattinson y el corto de 2010 The Candidate. También apareció en programas de televisión: General hospital (su primera performance en la pantalla), CSI: NY, 90210, The League, Castle y, por supuesto, siete temporadas de Suits.

11. Su trabajo más reciente fue un papel de narración en off en un documental de Disney. En relación con la actuación, el último rol de Meghan fue en la producción Elephant, sobre la naturaleza. Fue el primer proyecto que emprendió luego de la decisión de apartarse de la familia real.

12. Ganaba plata extra haciendo caligrafía. “Creo que las cartas y los mensajes escritos a mano son una forma de arte perdida”, le dijo a Good Housekeeping en 2016. La duquesa supo aprovechar su buen trazo de la cursiva para escribir invitaciones de bodas y saludos navideños. “Siempre he tenido una propensión a escribir bastante bien la cursiva”, declaró sobre su caligrafía, aparentemente hermosa y ordenada. “En lugar de trabajar de mesera mientras audicionaba, ganaba dinero haciendo caligrafía”, explicó.

13. Enseñaba encuadernación. Además de trabajar como calígrafa independiente, otra forma en la que Meghan se mantenía era enseñando a encuadernar. Durante la gira real de ella y el príncipe Harry por África, visitó Victoria Yards, una empresa social que brinda una plataforma a los artesanos locales y a las empresas emergentes. Allí compró tres cuadernos y luego reveló que solía impartir talleres de encuadernación.

14. Estuvo casada antes de Harry. Con Trevor Engelson se conocieron en 2004 y salieron durante seis años antes de casarse en Jamaica, en una celebración en la playa que duró cuatro días. A los pocos meses, Meghan dejó Los Ángeles para filmar su gran papel en Toronto. Los rumores dicen que la distancia contribuyó al divorcio en 2013.

Meghan Markle con su exmarido, Trevor Engelson, de quien se divorció en 2013

15. Considera a Canadá como su segundo hogar. Toronto fue la primera ciudad a la que se mudó después de pasar toda la vida en Los Ángeles. Meghan viajó allí para el rodaje de Suits y pasaba unos ocho meses del año haciendo de Rachel Zane. Con el tiempo, se sintió cada vez más cómoda, por lo que se llama a sí misma una “canadiense por adopción”.

16. Se hizo muy cercana a todo el elenco de Suits. Meghan le contó a Esquire en 2013 que se hizo de muy buenos amigos durante la serie y que los fines de semana se la pasaban tomando whisky hasta altas horas de la madrugada.

17. Una de sus series favoritas es Mad Men. En la misma entrevista, reveló que el drama protagonizado por Jon Hamm, junto a Girls y The Newsroom formaban parte de sus imprescindibles.

18. Tuvo un blog de estilo de vida llamado The Tig. Antes de convertirse en duquesa, Meghan solía compartir sus pensamientos y sensaciones sobre comida, viajes, moda y belleza a través de su antiguo blog. Las publicaciones abarcaron desde recetas hasta diálogos con celebridades.

19. Su licuadora la acompaña a todas partes. “Sé que parece que es publicidad, pero cuando llevaron mi auto a Canadá envié mi licuadora Vitamix en el asiento trasero. No puedo viajar sin ella. La uso todos los días para batidos y salsas”, le confesó a Esquire.

20. Ama el vino. “Al final de un día largo, no hay nada que disfrute más que una copa de vino”, le dijo Meghan en 2016 al periódico Today. “Si tengo que elegir, prefiero el tinto, pero ya tengo el paladar educado y también me gusta la paleta de blancos”, agregó.

Meghan Markle hizo su propia colección de ropa para la marca canadiense Reitmans

21. Diseñó una colección para una marca de moda canadiense. Además de actuar y de compartir sus ideas en The Tig, también se ocupó de vestirse bien y de hacer dinero a partir de ese gusto. En 2015 fue nombrada embajadora de la marca Reitmans y en 2016 lanzó una colección cápsula.

22. Adoptó dos perros rescatados. Años antes de conocer al príncipe Harry, Markle, una conocida amante de los animales, adoptó dos perros de un refugio: una mezcla de labrador y pastor al que nombró Bogart y un beagle llamado Guy. De hecho, la adopción de Bogart sucedió gracias a la presentadora del programa de entrevistas Ellen DeGeneres y su esposa Portia, con quienes Meghan se encontró en el refugio. Ellen aparentemente persuadió a la actriz para que adoptara a Bogart, como recordó la duquesa en una entrevista con Best Health: “Es como si Oprah te dijera que hicieras algo... Le hacés caso. Así que lo traje a casa. Porque Ellen me lo dijo”. En 2018, Meghan adoptó a un labrador negro con su esposo.

23. Sus mejores amigas son Serena Williams y Priyanka Chopra. Antes de dar sus primeros pasos en la corona, Meghan ya tenía amigos famosos, entre ellos, la leyenda del tenis Serena Williams, a quien conoció en el Celebrity Beach Bowl de DirecTV, un evento benéfico en 2014. Enseguida se hicieron íntimas y confidentes. En un ensayo que publicó en The Tig, Markle escribió: “Las dos tenemos la misma edad, nos encanta la salsa picante y adoramos la moda, pero lo que más nos conecta es nuestra creencia en superar las expectativas: nuestra ambición sin fin”. Priyanka Chopra conoció a la duquesa en la cena anual ELLE Women in Television. “Nos unimos como actrices. Simplemente nos hicimos amigas, como lo harían dos chicas”, dejó escrito en su blog.

24. Fue voluntaria en varias oportunidades. Los intereses solidarios de Meghan son anteriores a su vínculo con la realeza. De acuerdo con su biografía, ayudó en comedores populares tanto en Los Ángeles como en Toronto. También trabajó para la ONG One Young World, que tiene por objetivo el empoderamiento de la juventud, y participó de la organización humanitaria World Vision. En una visita a la India en nombre de esta organización, quedó tan impresionada por su experiencia que escribió un artículo de opinión para la revista Time en 2017.

25. Tiene alma de viajera. En su entrevista con Marie Claire de 2013, la duquesa dijo: “Me encanta viajar. Mis viajes más recientes en el último año y medio han sido en bicicleta por Vietnam, en motohorme por Nueva Zelanda, y recorrí toda la costa de Croacia y las islas de allí. Siempre quiero viajes fuera de lo común inspirados en Anthony Bourdain”.

26. Fue la actriz más buscada en Google en 2016. Después de que se corriera el rumor de que estaba saliendo con el príncipe Harry en octubre de ese año, las búsquedas de Meghan se dispararon en internet hasta llegar a ostentar el título de “más buscada”.

El príncipe Carlos acompañó a Meghan en el último tramo de su procesión nupcial Jonathan Brady - Reuters

27. Meghan fue la primera novia de la realeza en caminar hacia el altar sin escolta. Thomas Markle no asistió a la boda de su hija. Primero, porque ésta estaba disgustada con él por haber hecho un trato con paparazzis, y segundo porque al hombre lo tuvieron que internar de urgencia por una dolencia en el corazón. La duquesa hizo sola su procesión nupcial antes de unirse al príncipe Carlos, que la acompañó en el último tramo.

28. Rediseñó su anillo de compromiso. En 2019, según informa Town & Country, Meghan fue vista, después del nacimiento de Archie, con un nuevo sinfín en el dedo anular: se reemplazó el oro macizo anterior por una banda de diamantes, aunque se mantuvieron los tres diamantes principales, uno de Botsuana y los otros dos herencia de la princesa Diana.

29. Su hija Lilibet herederá un regalo muy especial. En 2015, cuando Markle era solo famosa por su carrera de actriz, le contó a la edición norteamericana de la revista ¡Hola! que, al enterarse de que la serie Suits tendría una tercera temporada, se hizo un autoregalo que siempre había querido. “Siempre quise un reloj Cartier French Tank”, dijo la duquesa a la publicación. “Cuando me enteré de que habían renovado Suits para nuestra tercera temporada que, en ese momento, se sintió como un gran hito, me di el gusto y compré la versión de dos tonos. Lo hice grabar en la parte de atrás: Para M.M. de M.M. y planeo dárselo a mi hija algún día”.

30. Perdió un bebé y escribió un artículo sobre su experiencia. En julio de 2020, tuvo un aborto espontáneo. Meses más tarde, reveló el hecho en una columna de opinión publicada por The New York Times. En la nota, en la que la presentan como “madre, feminista y activista”, Markle contó que acababa de cambiarle los pañales a Archie cuando sintió un calambre y cayó al piso: “Supe, mientras estrechaba en mis brazos a mi primer hijo, que estaba perdiendo al segundo”. Allí también señaló que perder un embarazo es un “dolor insoportable” y que el tema sigue siendo un “tabú” que perpetúa un ciclo solitario de duelo.

En una columna en The New York Times, Meghan Markle reveló que perdió un embarazo en julio del año pasado Archivo

31. Acusó a la realeza de racista. Lo hizo en una explosiva entrevista con Oprah, el pasado marzo. Durante aquel diálogo, contó que en la casa real había preocupación respecto del color de piel de su primer hijo con Harry.

32. Tuvo pensamientos suicidas. También lo dijo en la entrevista con la conductora norteamericana. Meghan se sentía asfixiada en un entorno que parecía no querer ayudarla. Junto con la preocupación de la casa real por la discriminación hacia Archie y la posibilidad de que no le fueran a dar el título de príncipe, la duquesa cayó en una profunda depresión: “Ya no quería estar viva”, sostuvo y agregó: “Fue un pensamiento muy real, claro, aterrador y constante”.

33. Publicó un libro infantil. Se trata del primer libro que lleva su firma como duquesa de Sussex. Titulado The Bench (El banco), la historia se inspira en la relación de Harry con su primer hijo. Salió a la venta en junio de este año, pero no tuvo demasiado éxito.

El primer libro de la duquesa de Sussex

34. Sigue la guerra con su padre. En la última entrevista que le hicieron hace unas pocas semanas, Thomas Markle aseguró que su hija no lo perdona por haber hecho un negocio con la prensa y sostuvo que lo trata peor que a un “asesino con hacha”.

35. Está haciendo una serie animada para Netflix. A partir del millonario contrato con la empresa de streaming, Meghan está desarrollando una nueva serie de animación de la que será la productora ejecutiva. La serie, titulada provisionalmente Pearl y centrada en las aventuras de una niña de 12 años, se “inspira en una variedad de mujeres influyentes de la historia”, según un comunicado de prensa. “Como muchas niñas de su edad, nuestra heroína Pearl está en un viaje de autodescubrimiento mientras trata de superar los desafíos diarios de la vida”, detalló Meghan.

Thomas Markle, el padre de Meghan, perdió la confianza de su hija al hacer un trato comercial con paparazzis LA NACION

36. Va a publicar otro libro. Aunque todavía no se conoce la fecha de publicación, Meghan ya estaría trabajando en un libro sobre estilo de vida y bienestar que formaría parte del contrato de cuatro libros que, junto a Harry, firmó con Penguin Random House y que incluye las memorias del príncipe.

37. Su suegro, el príncipe Carlos, le puso un peculiar apodo. De acuerdo con una comentarista de la realeza, Christine-Marie Liwag Dixon, el heredero al trono le decía “tungsteno” a su nuera. ¿Por qué? De acuerdo con el análisis de la especialista, porque “ella es tan dura e inflexible como el tungsteno, que es el metal más fuerte de todo el planeta”.

38. Su nariz es la más codiciada en consultorios de cirugía estética. Según informa E!, los cirujanos plásticos afirman que Meghan tiene la nariz más popular desde 2017, cuando se hizo mundialmente famosa por su compromiso con Harry.

La nariz más codiciada desde su salto a la fama, según los cirujanos estéticos

39. Le encanta cocinar. La duquesa puede pasar largas horas en la cocina sin aburrirse. Al parecer, tiene una receta única de pollo asado que siempre ha preparado para sus amigos. Dicen que Meghan preparó este plato la noche en que Harry le propuso matrimonio.

40. Comparte un parentesco familiar con Kate Middleton. A pesar de que parece haber un abismo entre ellas, ser cuñadas no es el único vínculo que comparten Kate y Meghan. Además de estar casadas con los hermanos Windsor, las duquesas están unidas por un antepasado en común que se remonta a 700 años atrás en la historia.