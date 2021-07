La inesperada decisión de la reina Isabel que humilló a Meghan Markle

Se podría pensar que se trata simplemente de un olvido, pero viniendo de la casa real británica, nada puede considerarse como resultado del azar o de un descuido y menos aún cuando se trata de un asunto que concierne a los duques de Sussex. Lo cierto es que The Bench, el libro para niños que escribió la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, no se encuentra entre la colección de títulos infantiles de la Royal Collection.

La selección hecha por la reina Isabel y su staff para la tienda virtual de la corona tiene apenas nueve libros, entre los que, a diferencia de la obra de Markle, sí se incluyen ejemplares de Paddington y de Peppa Pig.

Meghan contó que, para su debut literario, se inspiró en un poema que escribió para Harry en su primer día del padre. “Se trata de la historia de amor entre él y Archie”, aseguró en el comunicado de lanzamiento.

The Bench fue escrito por Meghan Markle inspirándose en la relación de Harry con su hijo Archie, y cuenta con ilustraciones de Christian Robinson Penguin Random House - PA

Considerando la polémica que rodea a los Sussex desde el famoso Megxit -su salida de la corona-, se esperaba que The Bench pudiera ser un best seller, pero eso no sucedió. Si bien encabezó la lista de libros ilustrados para niños del New York Times, solo vendió poco más de tres mil copias en el Reino Unido en la primera semana de su publicación, el pasado 8 de junio. Unos días más tarde, se desplomó más de 95 lugares para quedar afuera de los 100 títulos principales de Amazon en ese país. Y eso no es todo: su precio se redujo casi en un 40%.

The Bench recibió una respuesta mixta tanto entre los críticos literarios como entre los lectores. Según el Daily Star, actualmente cuenta con 4.6 estrellas de 5 en las reseñas promedio de Amazon, pero el comentario votado como el “más útil” por los usuarios le otorgó una sola y abismal estrella.

LA NACION