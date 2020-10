Sobre el comienzo del Black History Month, los duques de Sussex abordaron el tema en una reciente entrevista Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2020 • 16:46

Desde este jueves hasta el último día de octubre, se llevarán a cabo distintas actividades en el marco del Black History Month en el Reino Unido. En la previa a este mes que reivindica y celebra la influencia de la cultura afrodescendiente, Meghan Markle y el príncipe Harry pidieron por el fin del racismo estructural en Gran Bretaña y lanzaron una campaña para erradicar la discriminación, la xenofobia y promover la igualdad de oportunidades.

A través de una videollamada, la duquesa y el duque de Sussex brindaron una entrevista desde su mansión de Santa Bárbara, California, al medio británico Evening Standard. Tanto Markle como el príncipe Harry expresaron su predisposición para luchar contra el racismo y poner fin a la desigualdad histórica.

"Vivimos varios años en el Reino Unido y luego nos mudamos aquí. En todo ese tiempo no me di cuenta que también allí había un Black History Month -la celebración tiene su origen en Estados Unidos en 1969- y que exista llamó nuestra atención. No solo por lo que sucede allí sino por lo que está pasando en todo el mundo. Es bueno resaltar el impacto que tienen las acciones individuales, pero también lo es el reconocer el trabajo de las generaciones que las continuarán", afirmó Markle desde su mansión californiana.

A su turno, el príncipe Harry hizo un mea culpa y afirmó que cambió su manera de ver la cuestión del racismo a partir de las numerosas manifestaciones tras el asesinato de George Floyd a manos de policías blancos de Minneapolis y las expresiones del movimiento Black Lives Matter. "No estaba al tanto de muchos temas y muchos problemas dentro del Reino Unido y en el mundo. Creí que lo estaba, pero no era así", reconoció.

El príncipe Harry sostuvo que no se trata de señalar ni de culpar, sino de capitalizar las enseñanzas de los hechos. "Seré la primera persona en decir que se trata de un aprendizaje, se trata de cómo podemos mejorar. Creo que es muy emocionante lo que está ocurriendo en la cultura y la historia británicas, y a nivel global. Este es un momento en el que deberíamos celebrar porque nadie se animó a hacer esto antes", añadió.

Además de la entrevista por videoconferencia, la duquesa y el duque de Sussex escribieron un artículo en el Evening Standard. En su texto, Markle y el príncipe Harry, sexto en línea sucesoria al trono de Gran Bretaña, mostraban su preocupación ante el racismo y destacaban qué sucedería si no se lo erradica de la sociedad.

"Mientras exista el racismo estructural, habrá generaciones de gente de color que no vivirán con las mismas oportunidades que sus congéneres blancos. Y mientras eso continúe así, habrá muchas personas que no podrán desarrollar todo su potencial", afirman en su texto.

La entrevista con el medio británico se enmarca en una serie de comentarios y opiniones políticas vertidas por la pareja durante las últimas horas. La semana pasada, Harry le había pedido a los votantes que rechazaran el discurso del odio, algo que, a un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, muchos interpretaron como una oposición a Donald Trump.

Las declaraciones del más joven de los hijos de Lady Di obligaron a que el Palacio de Buckingham tomara distancia y remarcara que Harry ya no es un miembro con funciones reales.