Mellizos. Cómo ayudarlos a desplegar sus características reales

Los mellizos tienen la fuerza del equipo para enfrentar a sus padres, y a menudo lo hacen. Crédito: Jess Foami en Pixabay.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de febrero de 2020 • 00:14

Para continuar y también cerrar el tema del orden de nacimiento quedan los mellizos, incluyendo a los gemelos (mellizos idénticos), trillizos, etc., tema de gran actualidad ya que han aumentado en los últimos años. La razón es sencilla: los avances de la medicina en tratamientos de fertilidad han multiplicado los embarazos -y partos- múltiples.

Por un lado estos bebés estuvieron juntos desde el momento mismo de la concepción, y esto les da una enorme potencia, inconcebible para los que no fuimos mellizos. Por el otro nunca poseyeron a su mamá -y/o papá- en exclusividad, no estuvieron solos en ese vínculo, ya que desde el nacimiento compartieron cuidados, alimento, abrazos con otro bebé, o con más de uno.

¿A qué tenemos que esta atentos si tenemos mellizos?

En primer lugar es importante durante los primeros meses que ambos padres se conecten con cada uno de los bebés -los atiendan, mimen, jueguen, consuelen- a pesar de que naturalmente nos inclinaremos a dividirlos entre papá y mamá. ¿Por qué lo hacemos? Porque tendemos a acercarnos al que mejor nos recibe -es más fácil- y a ofendernos con el que 'prefiere' al otro. Pero, si no estamos atentos, en poco tiempo uno de los mellizos pasa a ser 'el de mamá' y el otro 'el de papá'. Esto perdura en el tiempo y complica la individuación, es decir el proceso de cada uno de ellos de convertirse en persona a través de relaciones, identificaciones y diferenciaciones con ambos padres a medida que crecen.

-los atiendan, mimen, jueguen, consuelen- a pesar de que naturalmente nos inclinaremos a dividirlos entre papá y mamá. ¿Por qué lo hacemos? Porque tendemos a acercarnos al que mejor nos recibe -es más fácil- y a ofendernos con el que 'prefiere' al otro. Pero, si no estamos atentos, en poco tiempo uno de los mellizos pasa a ser 'el de mamá' y el otro 'el de papá'. Esto perdura en el tiempo y complica la individuación, es decir el proceso de cada uno de ellos de convertirse en persona a través de relaciones, identificaciones y diferenciaciones con ambos padres a medida que crecen. Por otro lado los padres tienen que hacerse fuertes para tolerar los embates de esos dos -o tres- que "juntos son dinamita", tienen la fuerza del equipo para enfrentar a sus padres y a menudo lo hacen.

-o tres- que "juntos son dinamita", tienen la fuerza del equipo para enfrentar a sus padres y a menudo lo hacen. Ya dije que los hermanos -en general- tienen una natural tendencia a "complementarse" en su desarrollo, uno se muestra simpático y el otro más hosco, uno generoso y el otro más egoísta, es la forma que encuentran de diferenciarse entre ellos. Esta tendencia, común entre hermanos seguidos del mismo sexo, es más fuerte en mellizos y gemelos. Y es más leve, aunque igual ocurre, si los hermanos son de distinto sexo. No deciden hacerlo conscientemente, simplemente sucede, y corren el riesgo de no desplegar plenamente sus características reales en este 'reparto' de habilidades (Juan es bueno al fútbol, a Pedro le gusta leer) y rasgos de carácter, tomando para sí tanto algunos aspectos luminosos -los que consideran aceptables- como otros oscuros, que sienten que no van a ser tan bien recibidos. (Mariana se muestra colaboradora pero muy desordenada, a Inés en cambio le cuesta ayudar en casa pero es muy ordenada).

Tarea en casa

Nuestra tarea como padres es que cada uno conozca y despliegue sus potencialidades: sin rendirse y abandonar la batalla con el hermano (quién es el mejor lector o el mejor jugador de fútbol), sin escudarse en el hermano (no necesito animarme a buscar amigas porque salgo con las de mi hermana), sin repartir habilidades y defectos (para qué voy a ordenar si ella es la ordenada, o sigo buscando destacarme por todo lo que ayudo a mamá), y sin descargar ciertos temas a través del otro (yo no necesito hacer enojar a papá porque mi hermano lo vuelve loco, ¡y yo disfruto mirando!).

La individuación es una tarea compleja y necesaria para todos los hijos, un poco más difícil en mellizos y más aún en los gemelos, justamente porque, al ser idénticos físicamente, requieren toda nuestra ayuda para convertirse en personas únicas y separadas de su/s hermano/s.

Hoy ya sabemos la importancia de que se vistan distintos, simbólicamente representa muy bien el favorecer el despliegue del verdadero self, la identidad de cada uno. A los mellizos los ayuda también que tengan programas separados (no que cada vez que inviten a uno, mandemos a los dos); que tengan una fecha especial de celebración cada uno; que no los forcemos para que hagan las mismas actividades. También es ideal -no siempre posible- que a partir de sala de tres o cuatro años estén en distintos grupos en el colegio. Finalmente, algo que involucra a todos nuestros hijos, pero que en caso de mellizos se vuelve fundamental- es no compararlos.