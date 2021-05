Mercado del Soho: 12 platos y tragos para conocer el nuevo espacio palermitano

Nacido en pandemia, con alternativas aptas al protocolo más estricto y propuestas de calidad, este nuevo espacio gastronómico le pone color a la zona inspirado en propuestas como El Nacional en Barcelona y otros mercados de grandes ciudades

Diego Boss vivió 12 años en Londres pero venía a la Argentina donde amigos y familiares lo esperaban. En los encuentros y salidas no podía evitar comparar su vida, en el exterior, con la que compartía acá de a ratos. En esas vueltas siempre se daba cuenta de que podía armar algún proyecto comercial que en otros países era un éxito, pero acá no existía aún.

Entre esas ideas recuerda cuando no paraba de decirle a sus amigos que la cerveza en el país que lo vio nacer, no existía. Pero no faltaron un par de años, y viajes, para ser testigo del crecimiento que la cerveza había tenido en Argentina. Esa vez lo pensó: “No puedo perder otra oportunidad así”.

Un mercado en 700 m2

La entrada al mercado

Quiso el destino, o las posibilidades, que vivía en Barcelona, cerca de El Nacional, el “mercado” gourmet ya característico en Paseo de Gracia, en el momento en el que estaban renovando el espacio para crearlo. El interés por hacer algo así se encendió y esta vez no iba a dejar pasar la oportunidad. Habló con uno de sus amigos de toda la vida, y con otro amigo, uruguayo, con el que estudió en España. La decisión de volver a Buenos Aires, y la creación del Mercado del Soho para la zona de Palermo estaba tomada. A la base original, luego se sumarían dos socios más. Los detalles corrían por cuenta de Diego: “Los lugares que seleccionamos para acá, primero los probamos en su lugar y si se parecía a lo que nos gustaba de esa comida le planteábamos estar en el mercado. Por ejemplo, teníamos muy buenas recomendaciones de un restaurante peruano, pero al probarlo no nos gustó y bueno, no seguimos hablando con ellos”.

La planta baja: pensada para el street food, también funciona con delivery y take away con horarios con descuento

Los inconvenientes y la pandemia

Cuando ya estaba el espacio, la infraestructura levantada, y el personal contratado, un acontecimiento sacudió al mundo y fue su gran imprevisto. Claro, a nadie se le podía ocurrir que una pandemia cambiaría las reglas del juego.

La marquesina del mercado Soho

Y así, contra viento y marea, después de postergaciones varias, el proyecto siguió adelante y hoy es un gran espacio, con techos corredizos, ventilación cruzada y dos pisos: una planta baja de street food, ideal para take away, y un primer piso donde cada cocina tiene su chef estrella. “Teníamos que diferenciar el tipo de comida para darle un motivo a la gente para subir. Abajo te podés llevar una hamburguesa, un plato de pastas, pero en el primer piso, podés ver al chef japonés Takehiro Ohno que acá prepara platos de cocina vasca, su gran pasión, y es un show”, explicó Boss sobre la diagramación del mercado. Además, cuenta con dos barras, una especializada en cerveza artesanal con cócteles reversionados realizados con esta bebida a base de lúpulo, y otra barra con el mismo concepto pero a base de espumantes y vino.

Techos corredizos a doble altura en la zona dedicada al choripán

Con puertas abiertas desde noviembre del 2020, los primeros meses dejaron en claro que fue una buena idea abrir, aún en estos tiempos. Ahora, en momentos de protocolo con horarios tempranos, el Mercado de Soho se convirtió en una alternativa (a metros de la Plaza Armenia) para comer rico, bajo los rayos del sol en espacios con aislamiento y ventilación, o para pasar a buscar la cena y disfrutarla en casa. Por eso, y a modo de guía, algunas propuestas para llevarte lo más pedido de cada local.

Los sillones del interior, en pandemia no pueden usarse como en la foto

9 platos y 2 tragos para probar en el Mercado del Soho

Galette en Cocu

Una de las especialidades saladas de Cocu

El Galette, un clásico de la cocina francesa, está realizado con trigo sarraceno y hay varias versiones como salmón, bondiola, veggie caprese, o con jamón, queso y huevo. Además, sirven crepes, sándwiches, pastelería y café de especialidad. (Galette Completa, con jamón, queso y huevo. $350)

Bao de Hongos en Koko

Bao de Hongos en kokito

Una cocina inspirada en el sudeste asiático, con preponderancia en los gyosas y baos. Los baos se destacan por ser unos panes esponjosos cocidos al vapor que se rellenan con diferentes preparaciones. Aquí el más elegido es el Bao de Hongos, que se sirve relleno de hongos champignones, portobellos salteados en salsa hoisin con chauchas y un imponente huevo frito encima ($450).

Hamburguesa Mercado en Kevin Bacon

La Kevin Mercado de la hamburguesería Kevin Bacon

Famoso en Palermo por sus contundentes hamburguesas, ofrece seis opciones diferentes para elegir, entre estas una hamburguesa vegana. Además, su famoso mac and cheese papas y sus contundentes papas con cheddar y bacon. La Hamburguesa Kevin Mercado lleva 220 gr de carne, queso cheddar, queso provolone, salsa criolla y alioli, acompañada con papas fritas ($650).

Panini de jamón crudo de Stazione Mozzari

Panini de jamón crudo

Es la reconocida marca de mozzarella que tiene un local en mercado donde, no solo vende sus productos, burrata, queso brie, stracciatella y más, sino también platos hechos con los mismos con pastas, ensaladas y sándwiches. Aquí algo que se destaca es su gran Panini de jamón crudo con mozzarella fiordelatte, tomates secos y verdes ($550)

Falafel salad de Abdala

Uno de los platos de Abdala

El restaurante de cocina libanesa ofrece aquí en el mercado con 7 platos clásicos de esta etnia, con el clásico hummus, babaganush, pan árabe y más. La Falafel salad se sirve con croquetas de garbanzo con vegetales, con salsa de tatatur, pasta de sésamo con limón y agua. Servido sobre un espejo de hummus ($350).

Chor Gaucho en La Choripanería al paso

La choripanería

Este espacio que invoca la argentinidad, con variedad de choripanes, sándwiches de bondiola, picaña y pollo es el último de la planta baja. Sobre una gran parrilla, en un espacio al aire libre, se despliegan todas las carnes al asador donde se destaca el Chor Gaucho, un chorizo de cerdo con queso provoleta, morrón grillado y chimichurri servido en pan francés ($400).

Ceviche clásico de Sipan

El ceviche de Sipan

El reconocido restaurante de cocina nikkei pisa fuerte en el mercado. Ubicado en el segundo piso, donde se encuentran los puestos más gourmet, ofrece una acotada carta con rolls y clásicos platos peruanos. Entre estos de destaca su ceviche clásico, elaborado con pesca blanca del día (lenguado, mero, corvina, lisa o besugo) marinada, cocida en jugo de lima con cebolla morada y ají picante, acompañado con chips de batata dulce y maíz canchita crocante ($550)

Gran Paella de Oian

La paella del restaurante de Ohno

Es la propuesta del chef Takehiro Ohno, que aquí sorprende con cocina vasca y española (con pintxos y tapas). Entre su amplia propuesta con tortilla, rabas, chistorra y más, se destaca la Gran Paella, realizada con dos caldos, uno de langostinos y otro de jamón crudo. Lleva langostinos, calamares, pescado y arroz de estilo japonés que tiene más almidón, azafrán y pimentón ahumado. La cocción final se realiza en el horno y le da un toque especial ($900).

Pizza de la casa en Crusta

La Pizza de Crusta

Creadores de pizza napoletana hecha con muy poca levadura, alta hidratación en el preparado de la masa y una fermentación prolongada con temperatura controlada por 30hs. Como resultado logran una masa super aireada y alveolada, fácil de digerir y liviana. De su horno a leña sale la Pizza Crusta con pomodoro italiano, corazón de burrata, prosciutto, rúcula y cherry hidratado en hierbas ($750).

Las barras del mercado

Beer Julep en Soho Bar

La versión con cerveza del Cynar Julep

Infaltable un bar cervecero para los fanáticos de esta bebida a base de malta. Comandada por cervezas de Patagonia, además de ofrecer los clásicos estilos como Ipa, Bohemian Pilsener, Weiss y más, ofrecen cócteles reversionados hechos con cerveza como el Beer Julep, reversión del Cynar Julep (cynar, limón, azúcar, menta y jugo de pomelo) reemplazando el jugo de pomelo por Patagonia Bohemian Pilsener ($380)

Mojito not mojito en Sparkling Bar

La versión del mojito con espumante de la Sparkling bar

Sparkling Bar, para quienes buscan cócteles más sofisticados, el mercado cuenta con una imponente barra en el segundo piso desde donde salen cócteles clásicos como el Old Fashion, Pisco Sour y más, además de cócteles reversionados hechos con espumante como el Mojito not mojito, reversión del clásico mojito realizado con sour mix y espumante, logrando un cocktail cítrico y fresco ($440)

Dirección: Armenia 1744, Palermo. Redes: @mercadosoho

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project