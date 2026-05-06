Cinco beneficios de la infusión de manzanilla para la salud del hígado

La infusión de manzanilla se ha consolidado como una de las bebidas naturales más utilizadas para apoyar la salud digestiva y el bienestar del hígado gracias a sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios. Su consumo regular puede contribuir a mejorar la digestión, aliviar molestias gastrointestinales y favorecer el equilibrio hepático, especialmente en contextos de estrés oxidativo.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Journal of Food Composition and Analysis (2024),la manzanilla contiene flavonoides y otros compuestos bioactivos que ayudan a reducir la inflamación y proteger las células del daño oxidativo, factores clave en el mantenimiento de una buena salud hepática y digestiva.

La manzanilla contiene flavonoides y otros compuestos bioactivos que ayudan a reducir la inflamación y proteger las células del daño oxidativo, factores clave en el mantenimiento de una buena salud hepática y digestiva

5 beneficios de la manzanilla para el hígado y la digestión

La manzanilla es una de las infusiones herbales más consumidas por su relación con el bienestar interno. Su uso tradicional se ha mantenido gracias a su perfil suave y a su potencial para acompañar funciones clave del organismo, especialmente en lo relacionado con el equilibrio digestivo y el cuidado del hígado dentro de una rutina saludable.

Apoyo al funcionamiento hepático: contribuye al mantenimiento de los procesos naturales del hígado, favoreciendo su actividad dentro del equilibrio general del organismo.

contribuye al mantenimiento de los procesos naturales del hígado, favoreciendo su actividad dentro del equilibrio general del organismo. Equilibrio del sistema digestivo: ayuda a promover una digestión más armoniosa, favoreciendo el confort gastrointestinal en el día a día.

ayuda a promover una digestión más armoniosa, favoreciendo el confort gastrointestinal en el día a día. Sensación de bienestar tras las comidas: puede colaborar en reducir la incomodidad después de ingerir alimentos, especialmente tras comidas abundantes.

puede colaborar en reducir la incomodidad después de ingerir alimentos, especialmente tras comidas abundantes. Apoyo al bienestar intestinal: contribuye a mantener un entorno digestivo más estable, favoreciendo la regularidad y el confort intestinal.

contribuye a mantener un entorno digestivo más estable, favoreciendo la regularidad y el confort intestinal. Efecto relajante sobre el sistema digestivo: su acción calmante puede ayudar a disminuir la tensión asociada a molestias estomacales leves.

La manzanilla, por su perfil de compuestos antioxidantes y su uso tradicional en el bienestar digestivo, se considera una bebida que puede apoyar el equilibrio del organismo y contribuir indirectamente a reducir factores asociados al deterioro hepático cuando se integra dentro de un estilo de vida saludable Foto de freepik disponible en freepik

El cuidado del hígado está estrechamente relacionado con hábitos de vida saludables, donde la alimentación y el consumo de infusiones naturales pueden jugar un papel complementario. La manzanilla, por su perfil de compuestos antioxidantes y su uso tradicional en el bienestar digestivo, se considera una bebida que puede apoyar el equilibrio del organismo y contribuir indirectamente a reducir factores asociados al deterioro hepático cuando se integra dentro de un estilo de vida saludable.

Posibles beneficios de la manzanilla en la salud hepática

Apoyo frente al estrés oxidativo: sus antioxidantes pueden ayudar a disminuir el impacto de los radicales libres, un factor relacionado con el daño celular en el hígado.

sus antioxidantes pueden ayudar a disminuir el impacto de los radicales libres, un factor relacionado con el daño celular en el hígado. Contribución al equilibrio inflamatorio: puede favorecer la regulación de procesos inflamatorios leves que influyen en el estado general del hígado.

puede favorecer la regulación de procesos inflamatorios leves que influyen en el estado general del hígado. Apoyo al proceso digestivo saludable : una mejor digestión contribuye indirectamente a reducir la carga metabólica del hígado.

una mejor digestión contribuye indirectamente a reducir la carga metabólica del hígado. Complemento en hábitos de depuración natural: dentro de una dieta equilibrada, puede apoyar los procesos naturales de eliminación del organismo.

dentro de una dieta equilibrada, puede apoyar los procesos naturales de eliminación del organismo. Bienestar general del sistema digestivo-hepático: su consumo regular puede formar parte de rutinas orientadas al cuidado preventivo del sistema digestivo y hepático.

Por María Luisa Álvarez Mejía