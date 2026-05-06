Cinco beneficios de la infusión de manzanilla para la salud del hígado
Sus efectos en la digestión, el hígado y el equilibrio antioxidante natural del organismo llaman la atención de los especialistas
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La infusión de manzanilla se ha consolidado como una de las bebidas naturales más utilizadas para apoyar la salud digestiva y el bienestar del hígado gracias a sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios. Su consumo regular puede contribuir a mejorar la digestión, aliviar molestias gastrointestinales y favorecer el equilibrio hepático, especialmente en contextos de estrés oxidativo.
De acuerdo con un estudio publicado en la revista Journal of Food Composition and Analysis (2024),la manzanilla contiene flavonoides y otros compuestos bioactivos que ayudan a reducir la inflamación y proteger las células del daño oxidativo, factores clave en el mantenimiento de una buena salud hepática y digestiva.
5 beneficios de la manzanilla para el hígado y la digestión
La manzanilla es una de las infusiones herbales más consumidas por su relación con el bienestar interno. Su uso tradicional se ha mantenido gracias a su perfil suave y a su potencial para acompañar funciones clave del organismo, especialmente en lo relacionado con el equilibrio digestivo y el cuidado del hígado dentro de una rutina saludable.
- Apoyo al funcionamiento hepático: contribuye al mantenimiento de los procesos naturales del hígado, favoreciendo su actividad dentro del equilibrio general del organismo.
- Equilibrio del sistema digestivo: ayuda a promover una digestión más armoniosa, favoreciendo el confort gastrointestinal en el día a día.
- Sensación de bienestar tras las comidas: puede colaborar en reducir la incomodidad después de ingerir alimentos, especialmente tras comidas abundantes.
- Apoyo al bienestar intestinal: contribuye a mantener un entorno digestivo más estable, favoreciendo la regularidad y el confort intestinal.
- Efecto relajante sobre el sistema digestivo: su acción calmante puede ayudar a disminuir la tensión asociada a molestias estomacales leves.
El cuidado del hígado está estrechamente relacionado con hábitos de vida saludables, donde la alimentación y el consumo de infusiones naturales pueden jugar un papel complementario. La manzanilla, por su perfil de compuestos antioxidantes y su uso tradicional en el bienestar digestivo, se considera una bebida que puede apoyar el equilibrio del organismo y contribuir indirectamente a reducir factores asociados al deterioro hepático cuando se integra dentro de un estilo de vida saludable.
Posibles beneficios de la manzanilla en la salud hepática
- Apoyo frente al estrés oxidativo: sus antioxidantes pueden ayudar a disminuir el impacto de los radicales libres, un factor relacionado con el daño celular en el hígado.
- Contribución al equilibrio inflamatorio: puede favorecer la regulación de procesos inflamatorios leves que influyen en el estado general del hígado.
- Apoyo al proceso digestivo saludable: una mejor digestión contribuye indirectamente a reducir la carga metabólica del hígado.
- Complemento en hábitos de depuración natural: dentro de una dieta equilibrada, puede apoyar los procesos naturales de eliminación del organismo.
- Bienestar general del sistema digestivo-hepático: su consumo regular puede formar parte de rutinas orientadas al cuidado preventivo del sistema digestivo y hepático.
Por María Luisa Álvarez Mejía
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