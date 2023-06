Miedo al abandono: cómo hacer para salir del rol de detective y disfrutar a pleno de la pareja

escuchar

Cuando uno arma un vínculo, este posee como ingrediente la simetría, el equilibrio o la reciprocidad. Es decir, que A le transmite afecto a B, y B le devuelve afecto a A. Ahora, ¿qué sucede si A es una persona insegura que sufre de celos y de miedo al abandono? Siempre estará enfocada en que B le transmite poco afecto, y su temor a ser abandonada se activará.

Esto sucede porque A se transforma en un “detective privado” de B que examina todas las conductas de él o ella. Entonces, vive analizando cada acción del otro desde el punto de vista afectivo. “¡Qué cara seria que tenés! ¿Te aburro?”, “Hace una hora que estás en línea y no me mandaste ningún mensaje”, “Me escribiste ‘hola’, pero no me pusiste un corazoncito…”, “Hoy en la comida le hablaste más a los demás que a mí”, le dirá.

La persona insegura analiza cada conducta de su pareja como un detective, lo cual produce un enorme temor al abandono, un gran sufrimiento y desgaste de la relación Pexels

Cada conducta, al igual que una antena parabólica, es leída y analizada con una lupa de detective. Todo esto la persona insegura lo lleva a cabo en términos de “me ama-no me ama”, lo cual produce un enorme temor a ser abandonado o abandonada, un gran sufrimiento y desgaste de la pareja.

¿Qué se debería hacer en estos casos?

Fundamentalmente, dejar de interpretar las conductas de quien está a nuestro lado. Apagar el radar que está pendiente del otro observando su accionar todo el tiempo. Y, sobre todo, no analizar cada conducta en términos de afecto: “Si me habla, me quiere; si no me habla, no me quiere”.

La pareja siempre debe ser analizada desde el punto de vista global, y no desde el punto de vista de la conducta personal. Esto implica, por ejemplo, preguntarnos: “Estos años que estamos juntos, ¿cómo nos llevamos? ¿Qué tipo de vínculo armamos? ¿Es sólido?”.

Cuando un vínculo está construido sobre dicho aspecto, podemos relajarnos, salir del rol de detective privado (con la pareja, pero también con nuestros familiares y amistades) y disfrutar de la relación a pleno.

