Millones y escándalo: comenzó uno de los divorcios más caros de la historia

Tatiana Akhmedova demanda a su exmarido y a su hijo y los acusa de haber ocultado millones para evitar pagar un acuerdo de 2016 Crédito: Rick Findler/PAt

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de noviembre de 2020 • 14:21

La semana próxima comenzará la batalla de divorcio más cara de la historia británica. La fortuna en cuestión asciende a 453 millones de libras esterlinas (602 millones de dólares) e incluye mansiones de lujo, un superyate, un helicóptero, un jet privado y una colección de arte con piezas de Mark Rothko, Andy Warhol y Damien Hirst.

La responsable de llevar adelante el litigio es Tatiana Akhmedova, quien responsabilizó a su exmarido, Farkhad Akhmedov, oligarca y aliado del presidente ruso, Vladimir Putin, y a su hijo Temur Akhmedov de ocultar cientos de millones en activos para evitar pagar el acuerdo que le otorgó el Tribunal Superior de Londres en 2016. Así lo informó el diario The Guardian.

Según una sentencia de 2016, Farkhad Akhmedov debe pagarle a su exesposa el 41,5% de la fortuna familiar Crédito: Daily Mail

Ese año, la pareja se divorció y un juez le otorgó a Tatiana una participación del 41,5% de la fortuna familiar de 1000 millones de libras (1330 millones de dólares). Sin embargo, el acuerdo continúa sin ser ejecutado. Incluso, el magnate había dicho anteriormente que haría todo lo posible para revocar lo que considera "un juicio y una sentencia equivocada".

Según Tatiana, su exmarido transfirió a su hijo efectivo y activos para ocultar su fortuna y evitar pagarle el acuerdo, que asciende a 453 millones de libras (602 millones de dólares). Sin embargo, ambos hombres aseguran que la mujer estaba al tanto de los obsequios realizados de padre a hijo, que incluyen, por ejemplo, un departamento de 30 millones de libras (casi 40 millones de dólares) en un exclusivo barrio de Londres.

Temur Akhmedov está siendo acusado por su madre de complotar en su contra Crédito: PA

En las últimas dos semanas, Tatiana avanzó con su demanda. Ganó órdenes judiciales para allanar el lujoso apartamento de su hijo en búsqueda de pruebas, y hasta obligó a Google a que entregara el contenido de los correos electrónicos. En el registro se incautaron 58 dispositivos, 47 de los cuales pertenecen a Temur, entre los que hay cuatro Xbox y una consola PlayStation.

Temur, de 27 años, no se lo perdona. El joven aseguró que más allá de lo que suceda en la corte, nunca se reconciliará con su madre, porque ella tuvo un "un comportamiento escandaloso y vengativo". A su vez, agregó: "Ella fue una buena madre, pero ahora no le agrado porque no estoy de su lado. Nunca me imaginé yendo contra mi propia sangre. Ella solo busca venganza. ¿Cómo podés dar a luz a tus hijos y luego luchar contra ellos en la corte?".

Tatiana afirma que entre las transferencias a su hijo hay una departamento de casi 40 millones de dólares de Londres Crédito: The Guardian

Temur tiene una orden de congelamiento mundial que le impide transferir fondos o vender activos. Además, la disposición limitó sus gastos semanales a 3000 libras. Cuando el joven se enteró de lo sucedido, le envió un mensaje de texto a su madre y le preguntó por qué estaba haciendo todo esto.

"Si mi madre estuviera en la calle, lo entendería totalmente", contó en la entrevista telefónica al medio británico. "Nunca permitiría que eso sucediera, pero ella vive una muy buena vida. Ella siempre está de vacaciones, siempre viajando. Veo sus actualizaciones en WhatsApp, estuvo en Ibiza hace unas semanas y en Italia", sostuvo.