Minimizar los sentimientos propios puede ser muy dañino a largo plazo, según la psicología

La psicología moderna identifica una conducta frecuente en muchas personas frente a situaciones de malestar: la minimización sistemática de sus propios sentimientos. Bajo la frase “no pasa nada”, los individuos intentan tomar distancia frente al dolor, la irritación o la tristeza. Esta respuesta funciona como una estrategia de regulación emocional que, aunque ofrece alivio momentáneo, oculta riesgos significativos para el equilibrio psíquico a largo plazo. Según estudios publicados en la revista PubMed, la inhibición emocional crónica actúa como un mediador entre las experiencias de invalidación infantil y el desarrollo de cuadros clínicos de depresión o ansiedad en la vida adulta.

La invalidación durante la niñez, definida por la psicóloga Marsha Linehan como el desprecio o la desestimación de las emociones del menor por parte de sus figuras de cuidado, marca el punto de origen de estas conductas. Aquellos niños que reciben respuestas punitivas o minimizadoras frente a su angustia aprenden a esconder sus estados internos para evitar el rechazo. Este aprendizaje se traduce en la edad adulta en una incapacidad consciente para procesar sentimientos incómodos, un fenómeno que los expertos denominan inhibición emocional. A diferencia del embotamiento afectivo, que implica una falta de gama emocional, esta inhibición supone una supresión activa de pensamientos y sensaciones a pesar de que el malestar persiste bajo la superficie.

La supresión activa de pensamientos y sensaciones oculta riesgos significativos para el equilibrio psíquico a largo plazo Magnific

Las investigaciones señalan que la supresión crónica aumenta la excitación fisiológica y la intensidad de los pensamientos negativos. En lugar de disolver la emoción, el sujeto la almacena. Un estudio de la Universidad de Oporto, divulgado en la plataforma National Library of Medicine, analizó el impacto de estas estrategias en las parejas. Los datos demuestran que la evitación del apego y la tendencia a reprimir las emociones propias reducen el bienestar psicológico no solo de quien aplica esta estrategia, sino también de su compañero sentimental. Cuando un integrante de la pareja evita la expresión de afectos o necesidades, el vínculo se deteriora porque el otro percibe falta de sensibilidad o una barrera emocional infranqueable.

La ciencia destaca que la regulación emocional saludable requiere un equilibrio entre la expresión y la gestión. Mientras que la supresión emocional se asocia con un mayor riesgo de sufrir trastornos obsesivos, estrés postraumático y fobias, el compromiso emocional favorece la salud. La literatura sobre el tema revela que el afrontamiento evitativo, aquel que niega el impacto de los hechos perturbadores, predice peores desenlaces en situaciones de alta tensión. El individuo que siempre responde “no pasa nada” ante un conflicto social o personal intenta proteger su integridad psicológica sin comprender que esa lejanía emocional le resta capacidad de respuesta ante las crisis.

El bienestar psicológico es fundamental para la salud mental Magnific

Los especialistas sugieren que la intervención clínica debe enfocarse en la maleabilidad de estos patrones. Es posible aprender a identificar y comunicar el malestar sin recurrir a la minimización. Los terapeutas recomiendan a los pacientes fortalecer la expresión efectiva y mejorar la capacidad de entender tanto las señales propias como las del entorno. Este proceso de cambio reduce la ansiedad, mejora los vínculos interpersonales y protege el bienestar integral contra los efectos nocivos de la represión afectiva prolongada.