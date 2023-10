Silvio Puertas Para LA NACION

En esta época del año cuando varias sociedades recuerdan a las personas fallecidas, las celebraciones como el Día de los Muertos o Halloween inspiran relatos de terror. Así, la inocente historia de una niña en la imaginación de algún escritor se convertiría en una obra digna de asustar o en un clásico de terror. Pero ¿Y si la historia fuera al revés?

Cuando pensamos en un dibujo animado destinado a entretener resulta difícil imaginar que su origen esté vinculado a la misteriosa y oscura historia de una pequeña niña. Sin embargo, la realidad una vez más supera la ficción. La primera versión, en este recorrido por conocer el verdadero origen, nos lleva hacia Inglaterra. Allí nace Doris. Luego del parto, y debido a una lesión, su madre pierde la capacidad de tener más hijos. Por eso centra toda su atención y cuidados en su hija.

. Freepik

Aventuras con botas

La pequeña Doris había nacido con un leve retraso mental y pasaba todo el tiempo jugando para poder superar ciertos obstáculos producto de su condición. En su cumpleaños número cinco, Doris recibió de su padre un regalo: se trataba de un peluche tejido de un mono, al que ella llamó “Botas” en honor a las pintorescas botas rojas que el animalito tenía.

Al parecer el nuevo juguete cambió los días de Doris. Sus padres comenzaron a notar una transformación en ella. De la mano de “Botas”, los juegos se habían convertido en verdaderas aventuras. Sin embargo, lo más llamativo fue que al cabo de los meses, la niña comenzó no solo a hablar con “Botas”, el mono, sino que ya para su séptimo año de vida había creado a varios otros personajes que participaban en sus aventuras y fueron luego inspiración para recrear a quienes se transformaron en los acompañantes del dibujo animado.

De hecho, el dibujo animado que fue creado para la cadena Nickelodeon tuvo como uno de los personajes principales al zorro. De acuerdo al relato de los padres de Doris, también se inspiró en un amiguito de la niña. El zorro normalmente se ponía un antifaz azul y disfrutaba de llevarse las pertenencias de la niña. De ahí la famosa frase conocida por todos los que alguna vez vieron las aventuras animadas que dice: “Zorro no te lo lleves”.

Más adelante esa frase se convertiría en una de las más populares surgidas de la exitosa serie de dibujos infantiles “Dora, la exploradora”. La animación se lanzó por primera vez en agosto del año 2000, recorrió el mundo entero y logró buena aceptación durante el tiempo que estuvo al aire.

. Denisse Leon en Unsplash

“Zorro ha estado aquí”

Lamentablemente esta corta vida de aventuras tendría consecuencias terribles. En su afán de vencer obstáculos Doris perdería la vida. Según relataron sus padres, al intentar saltar por sobre una gran roca, la niña tropezó y golpeó su cráneo, lo que le provocó un traumatismo craneal encefálico. Trasladada de urgencia a un hospital falleció tras cuatro días de estar internada.

Una segunda versión de los hechos, de índole aún más terrorífica, cuenta que la niña gritaba todas las noches la misma frase, despertando a sus padres: “Zorro no te lo lleves”. El día que fue encontrada muerta en su cama, en la pared apareció escrita la frase: “Zorro ha estado aquí”. Luego de tan triste hecho y en pos de eternizar a su hija, los padres de Doris vendieron la idea a la cadena de dibujos para niños.

El misterio del mapa

Otra de las versiones de esta rara historia es totalmente distinta, pero no menos aterradora. Cuenta que uno de los creadores de “Dora, la exploradora”, durante los años 90 y mientras cursaba la universidad en Texas, hacía voluntariado con los inmigrantes mexicanos que cruzaban la frontera, los cuales ese año eran demasiados debido a la crisis económica que pasaba el país. Ante la cantidad de personas que veía a diario y las distintas situaciones que observaba, el joven creía estar perdiendo “cierta sensibilidad”.

. Freepik

Un día caluroso y visitando la sala de los recién llegados, como hacía de costumbre, pudo ver en un rincón de aquel salón a una niña arrodillada en el piso, abrazando su peluche. Él se acercó preguntando su nombre, ella contestó: Dora Márquez. Estaba completamente sola y se propuso ayudarla.

Cuando hizo las averiguaciones de cómo había llegado esa niña allí, le respondieron que seguramente había sido abandonada por alguna mafia, ya que estaba sucia y al borde de la hipotermia. De a poco, el joven fue ganando su confianza entre caramelos y charlas y fue ella misma quien le relató cómo había terminado en ese lugar.

Junto a su madre, la niña quería cruzar la frontera en busca de su padre. Para eso se contactaron con “unos señores” que al principio las trataron amablemente, pero luego de varios días cambiaron la forma en que se vinculaban con las mujeres. Alertada por esa peligrosa situación, su madre le había dicho que escapase. Ella intentaría regresar a su casa. Así fue que Dora llegó al refugio donde conoció al joven universitario.

Pasaron los días y Dora fue tomando cada vez más confianza con el joven que quería ayudarla. Hasta que le hizo un pedido extraño: un mapa de los Estados Unidos, porque creía saber cómo ubicar a su padre. Sin embargo, pronto la alegría se tornó en tristeza. Eso sucedió cuando la niña recordó a su pequeño hermano, que había fallecido un año atrás. De él conservaba aquel peluche ennegrecido y viejo, del que no se separaba en ningún momento.

. Pvproductions en Freepik

¿Final anunciado?

Al cabo de un tiempo todo se volvió más oscuro. El joven estudiante quedó horrorizado cuando una tarde vio a Dora con la cara desfigurada, llena de heridas y moretones. Llorando, la niña le contó que la noche anterior, mientras dormía, un grupo de chicos había intentado robar su mochila. Como ella intentó impedir que se la llevaran, los chicos habían tomado su peluche y le habían arrancado la cabeza. Al verlo roto, Dora intentó intervenir pero aquel gesto solo hizo enojar más a los otros niños.

El joven hizo todo lo posible por lograr que Dora saliera de ese lugar. Pero nada pudo hacer. Antes de dejar de visitarla le dio un regalo: el mapa de Estados Unidos. Detrás escribió su número de teléfono por cualquier emergencia.

Ese mismo día inesperadamente su teléfono comenzó a sonar. Estaba en medio de una clase, salió de su aula y atendió. Del otro lado de la línea, la voz de un oficial de policía decía: “lo llamamos porque su teléfono aparece en un papel que hemos encontrado junto al cadáver de Dora Márquez.”

Quizás sean solo cuentos o invenciones que generen expectativas en torno a las celebraciones de la fecha. Tal vez otro caso real superando cualquier tipo de ficción. Lo que no podemos negar es que, sea cual sea el origen, festejar o recordar no es solo la excusa mundial para el mes de octubre, si no una oportunidad de volar con la imaginación al más oscuro terror, porque, como dijo Stephen King: “Inventamos horrores ficticios para ayudarnos a soportar los reales”

