Moda. 11 looks para convertirte en la invitada perfecta en tu próxima fiesta

Se acerca la temporada de fiestas por excelencia. Con bodas, cócteles y despedidas en el calendario, conviene que no te tomen por sorpresa, sin "fondo" de ropero. Pensá en voz alta un inventario: un top, alguna falda, un vestido corto, una monoprenda salvadora, una cartera de noche y esas sandalias, lindas y cómodas, para bailar bajo las estrellas. Inspirate en los once looks que te proponemos. Y no olvides que el maquillaje, el peinado y los accesorios dan el ultimísimo toque de gracia. Estás en la lista: lucite.

Izquierda. Azul: vestido corto de tul bordado con minilentejuelas [ Vitamina ]. Aros de strass y collar [Las Juanas Night]. Pulsera de strass [Fahoma]. Tocado con forma de moño [Laura Noetinger].

Derecha. Azul: top plisado [ Uma]. Saco sastrero [ Uma]. Short coordinado [ Uma]. Stilettos de charol [ Blaquè]. Aros [Las Juanas Night]. Mileny: top strapless y pantalón sastrero [Naima]. Stilettos en punta con strass en la capellada [ Aldo en Grimoldi]. Vincha con apliques, aros y collar en cascada [Las Juanas Night].

Izquierda. Azul: vestido de seda bordado con canutillos y plumas [ Jazmín Chebar ]. Aros de strass [Fahoma].

Derecha. Mileny: monoprenda con corte sastrero y pinzas en el pantalón [ Las Pepas]. Aros y collar cadena [Fahoma]. Stilettos de cuero en punta [ A pie en Grimoldi]. Azul: traje sastrero con solapa y pantalón ancho [Pablo Ramírez]. Botinetas de cuero metalizadas [ Hush Puppies en Grimoldi]. Clutch con forma de pescado con cuentas de madera [Flâneur]. Collar de cadenas [Fahoma].

Mileny: top metalizado con moño en la cintura y pantalón palazzo [ Vitamina]. Aros de strass y pulsera rígida [Fahoma]. Clutch de resina [Flâneur]. Azul: vestido sin mangas con falda plisada irregular [ Jazmín Chebar]. Aros de strass [Las Juanas Night]. Pulsera de strass [Fahoma]. Clutch de strass [Flâneur].

Izquierda. Azul: vestido lencero estampado con tajo lateral [Sadaels]. vestido camisero de poplin con manga murciélago [Sadaels]. Aros de perlas fantasía [Las Juanas Night]. Clutch de strass [Flâneur].

Derecha. Azul: vestido con moño delantero y falda cruzada [ Vitamina]. Collares [Fahoma]. Aros de resina [Las Juanas Night]. Sandalias de charol [ Mishka]. Mileny: top con breteles de strass [ Uma]. Falda midi plisada [ Las Pepas]. Stilettos de gamuza [ Prüne]. Clutch de vaqueta trenzada [Flâneur]. Aros de resina [Las Juanas Night].

Modelos: Azul de Bernardis para Look 1 Models y Mileny Junges para We Love Models AR / Asistentes de producción: Lucía Puglia y Luchi Solari / Maquillaje: Luisa Estévez para Estudio Duo / Peinado: Ignacio Mora para Estudio Olivera con productos Schwarzkopf Professional