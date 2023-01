Mostró cómo sacarle las manchas a los billetes de 100 dólares y causó furor en TikTok: “¡Quedó como nuevo!”

escuchar

“Vamos a lavar dinero”, dice en un corto video la tiktoker inmobiliaria Marcela Genta. Pero en realidad, la mujer no se refiere a la maniobra ilegal para validar montos de efectivo mal habido, sino simplemente a un truco para dejar como nuevos los billetes de 100 dólares que se encuentran manchados o muy gastados por el paso del tiempo.

Según dice la propia Genta en su posteo, que en pocos días se volvió un fenómeno viral, por un billete de 100 dólares machado o con marcas de humedad puede pagarse en el mercado de cambio un tres por ciento menos que su cotización real. O quizás, este tipo de papel moneda en ese estado ni siquiera puede ser aceptado en algunas casas de cambio.

Explicó en TikTok la manera de "rejuvenecer" dólares y se volvió viral.- Fuente: TikTok

Es por ello que Marcela Genta decidió exhibir en un video en su cuenta de TikTok un tutorial de cómo es el proceso para hacer que el billete de dólar, por más manchado que esté, quede exactamente igual al momento en el que salió de la Casa de la Moneda estadounidense.

En el video, la mujer, siempre con una sonrisa en el rostro, muestra en primer plano un billete de 100 dólares y, como se encuentra un poco manchado, ella dice: “La verdad que este billete ya no sirve para nada. Prefiero los pesos”.

Marcela Genta contó paso a paso cómo dejar un billete de 100 dólares como nuevo Tiktok / @marcela_genta

Pero un rato más tarde, mientras coloca el billete en un recipiente, ella misma contradice su primer enunciado y bromea: “¡Mentira! Amamos a Franklin!”, en referencia al prócer norteamericano que aparece en la denominación de 100 dólares.

Entonces es cuando Genta dice, sin pudores: “Vamos a lavar dinero”. Mientras en la imagen el billete flota en una fuente con un líquido transparente, ella describe el singular método: “Primero, echar lavandina pura vuelta y vuelta”. En la imagen, en efecto, ella voltea el papel moneda en el recipiente con la lejía con la ayuda de un tenedor.

La idea para lavar un billete de dólares necesita, para llevarse a cabo, dos recipientes, lavandina, agua y un papel absorbente TikTok / Marcela_Genta

“Llevarlo a un contenedor plástico con agua, vuelta y vuelta”, dice, a la par que toma el billete y lo pone en agua. “Tomar una servilleta (de papel), apoyarlo, y dejarlo secar”, explica finalmente, mientras pone el papel moneda con el rostro de Benjamin Franklin sobre una hoja de rollo de cocina y lo tapa con otra.

“¡Listo! Sucio, lo hubieran tomado un tres por ciento menos, explica la tiktoker, que luego muestra a cámara “el antes y el después” del billete de su ejemplo y concluye, con un aire triunfal: “¡Ahora sí quedó como nuevo!”.

Al final del proceso, el billete de cien dólares queda como nuevo, según lo que cuenta la tiktoker Marcela Genta Tiktok / @Marcela_genta

El resultado de este particular video que la propia Marcela Genta tituló como “Lavamos dinero” fue un increíble fenómeno viral que superó 1.700.000 visualizaciones en TikTok y recibió también todo tipo de comentarios, muchos de ellos dedicados a hacer bromas sobre el confuso título de la grabación.

“Creo que así no se lava el dinero, pero como no soy mafioso no opino”, chicaneó uno de los usuarios; “Cuando era chica, pensé que lavar plata era literalmente eso jajaja”, dijo otra; “Yo tengo un primo que hace lo mismo, pero en Uruguay”, ironizó otro.

Y después, también opinaron los que vieron el proceso muy práctico, pero necesitaban un elemento básico para hacerlo. “Ahora solo me falta conseguir el billete”, expresó un usuario; “Genial, ahora me faltan los dólares”, dijo otro, en el mismo sentido.

LA NACION