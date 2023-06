Mostró cómo un delivery se comió una porción de pizza y lo ocultó de una manera asombrosa

escuchar

Un video asombroso se viralizó en las últimas horas a través de las redes sociales, en donde un repartidor de pizzas se comió una porción del pedido que debía entregar y fue descubierto in fraganti en plena calle. Lo llamativo del registro no fue la actitud del delivery, sino la manera en la que escondió aquella parte faltante del círculo. En pocos minutos y sin tomar conciencia de que los vecinos lo filmaron, el hombre acomodó todo en su lugar y borró cualquier tipo de evidencia.

Antes de entregar una pizza, un repartidor se comió una porción y lo escondió de manera asombrosa (Fuente del video: Twitter/@Rosario3)

Este hecho sucedió en Argentina y rápidamente se dio a conocer mediante su publicación en Twitter. Allí una pareja de vecinos capturó el momento exacto en el que el delivery estacionó a un costado de la calle, abrió la caja de la entrega y cortó una generosa porción de pizza. La cuestión asombrosa llegó después de la primera actitud del hombre, la cual dejó sin palabras a quienes se encargaron de grabar la hilarante escena.

A plena luz del día, pero con el casco de la moto puesto para preservar su identidad, el hombre comió tranquilamente la porción de pizza y luego, arriba de su moto, inició el plan para esconder cualquier rastro de evidencia ante el faltante de una parte de la comida. Allí, recortó la mitad del círculo en seis triángulos casi idénticos y los acomodó, de manera que la forma original se redujo por completo.

Con las risas de fondo por parte de los usuarios que grabaron in fraganti al repartidor, el hombre cerró la caja y de su bolsillo sacó una cinta adhesiva con la que pegó las partes de la misma. De esa manera, llegaría a sus clientes en perfecto estado. A pesar de que una mujer caminó por su lado, el delivery no se percató de su presencia y continuó con su plan de encubrir la porción faltante.

Una vez que todo quedó en perfecto orden, el mandadero prosiguió con la entrega. No obstante, quienes no tardaron en reaccionar ante el gesto del hombre, fueron los usuarios de la red social antes mencionada, en la cual un sector bromeó al respecto y otro tanto repudió aquella acción.

Así quedó la pizza luego de que el delivery cortara el resto de las porciones (Fuente: Twitter)

“Uf, le metió mano a lo pavote”; “Y me decían que aprender de geometría no me serviría en la vida real”; “Se ve que andaba con mucha hambre”; “Tocó toda la pizza, la manoseó como quiso”; “No me parece gracioso, esto es necesidad”; “Un asco lo que hizo” y “Primero la trampa, segundo, la pizza”, fueron algunos mensajes de los usuarios en la red.

Un repartidor finge dejar el pedido en una casa pero luego se lo lleva

Semanas atrás, otra actitud de un delivery se hizo viral por un video de TikTok. A través del clip, se puede ver al hombre fingiendo la entrega de un pedido y después llevárselo. Sin embargo, el sujeto no pensó que dentro del lugar había cámaras. Furiosa, la dueña de la comida exhibió el caso en sus redes sociales.

Miranda Minda (@asmindajame) solicitó un pedido por una reconocida aplicación de comida hasta que recibió un mensaje sospechoso desde la plataforma: “Te escribo para indicarte dónde fue entregado tu pedido. ¡Disfrutálo!”, le puso el repartidor en el chat al llegar a su domicilio junto a una imagen de su producto. En ese sentido, la usuaria se percató que el joven simuló la entrega, porque agarró el paquete y se marchó tras enviarle la foto.

Increíble: repartidor finge dejar pedido en casa y luego se lo lleva

“El repartidor de Rappi dijo que dejó mi comida en vigilancia (...) El mal*** se llevó mi comida y quería culpar a los policías de que me robaron la comida. No vio que teníamos cámaras”, explicó @asmindajame en el video que compartió. Más tarde, recibió el repudio de sus seguidores, quienes condenaron el gesto del delivery.

