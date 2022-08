Mostró en redes el vestido que planea usar en la boda de su mejor amiga y sus seguidores la fulminaron

Elegir un vestido para las damas de honor de un casamiento puede ser un tema complicado, por eso, una novia británica lo resolvió fácil: dejó que su prometido eligiera el atuendo que llevarían sus amigas durante el gran día. Sin embargo, el modelo sugerido no era apto para una de ellas que, cuando se lo probó, se dio cuenta de que era demasiado escotado para su volumen de torso.

A través de un video de TikTok que se hizo viral, la dama de honor afectada mostró cómo le quedaba el vestido de mangas abullonadas. Pilyplum, tal como se hace llamar la joven en la red social, publicó el video para pedir ayuda a sus seguidores con el objetivo de disimular su escote sin arruinar el look.

La joven fue acusada de querer llamar la atención con el vestido

Muchos usuarios dejaron distintas sugerencias como para que la prenda le quedara más adecuada para el evento. Entre ellos, propusieron el uso de un chaleco, de una camisola o de una musculosa de encaje blanco.

Sin embargo, a pesar de los que quisieron ayudar, otros no fueron tan amigables y acusaron al novio de pervertido y a ella de querer llamar la atención. Incluso hubo algunos que se preguntaron si el vestido era de verdad para la boda de su mejor amiga.

A una modelo no la invitaron a una boda porque “se veía mejor” que la novia

Este caso resulta parecido al anterior con la diferencia de que fue la misma novia quien eligió el vestido para su amiga. La modelo conocida como Alena en TikTok les compartió a sus seguidores un mal momento que pasó. Resulta que estaba muy contenta por el casamiento de una de sus amigas, pero se llevó una triste sorpresa cuando descubrió que la mujer la sacó de la lista de invitados por un insólito motivo. Su historia no tardó en viralizarse y recibió todo tipo de comentarios.

Según publicó la mujer en la red social, la razón que motivó a su amiga a tomar esa drástica decisión fue que ella se veía mejor vestida para la ceremonia que la futura esposa.

Fue retirada de la lista de invitados de la boda por lucir mejor que la novia TikTok @alenayildiz

No es un secreto para nadie que, durante las bodas, la mayoría de las novias quieren ser el centro de atención dado que están viviendo su “gran día”, ese en el que son las protagonistas indiscutidas.

De hecho, existen ciertos códigos de vestimenta para que nadie opaque a quien será la futura esposa y uno de ellos es, por ejemplo, no lucir prendas blancas. Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas en este caso fue que el vestido que iba a usar Alena había sido escogido por la misma novia.

“Mi amiga cercana no me invitó a su boda porque pensó que me vería demasiado bien con el vestido que ella escogió para mí”, relató, sorprendida por la medida que tomó la mujer hacia ella.

Según muestran en las imágenes, el vestido que iba a usar la modelo era largo, con escote en forma de corazón y llevaba adornos plateados y azules. El video rápidamente se volvió viral.

Ahora, cuenta con más de 8,5 millones de visitas, 2,2 millones de “me gusta” y miles de comentarios de usuarios que opinaron frente a la situación. Mientras algunos la defendieron, otros la criticaron en duros términos.

“Ok, bueno, ella no estaba mal”; “Ella fue la que eligió el vestido, por lo que podría haberte pedido que te cambiaras de vestido en lugar de descorazonarte” y “Yo solo entendí que no es su amiga”, fueron algunos de los mensajes que se podían leer debajo de la filmación.

También hubo quienes defendieron a la novia y hasta la justificaron. “Es su gran día y si se va a sentir opacada, tiene todo el derecho de decirle que no llegue, muchas no entenderán las inseguridades de la novia”, escribieron.