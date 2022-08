La travesura de un mono que despertó alarmas y confundió a la Policía de un condado de Estados Unidos

¿Alguna vez imaginaste que recibirías la llamada de un mono? Quizá solo en los sueños más extraños, pero esta situación fue una realidad para la Oficina del Sheriff del condado de San Luis Obispo, en California. Un primate del zoológico Zoo to You llamó a la Policía y puso en vilo a toda la ciudad. Pero, ¿cuál fue su emergencia? Esto es todo lo que se sabe de la llamada al 911 que hizo Route, un mono capuchino de Estados Unidos.

Todo comenzó el pasado sábado por la noche, cuando los asistentes de los servicios de emergencia se mantenían atentos ante cualquier solicitud de la ciudadanía y lo que recibieron los dejó impactados. Les entró una llamada, pero al atenderla todo se volvió misterioso porque no escucharon a nadie y de inmediato la desconectaron.

“Recibimos una llamada al 911 (...) Los de la línea intentaron llamar y enviar mensajes de texto, pero no recibieron respuesta”, informó la Oficina del Sheriff el lunes en una publicación de Facebook.

Esta fue la publicación de la policía de Estados Unidos sobre el caso del mono San Luis Obispo County Sheriff's Office

Al ver que quizá podría tratarse de una emergencia, hicieron todos los intentos por volver a comunicarse al teléfono, pero no tuvieron éxito. Más tarde descubrieron que el número pertenecía al Zoo to You, ubicado en Paso Robles, California. Sin embargo, algo no cuadraba, porque parecía que nadie había hecho esa llamada.

Todo se tornó bastante misterioso, nadie se imaginaba lo que estaba a punto de suceder. “¿Alguien estaba tratando de hacernos quedar como el tío de un mono?”, bromeó la oficina del alguacil en su publicación, para detallar que fue bastante el tiempo que ocuparon en saber lo que realmente ocurrió.

Tras una exhausta investigación e intriga, tanto el personal del zoológico como las autoridades cayeron en cuenta de que el verdadero culpable había sido el mono llamado Route. “Todos se dieron cuenta... debe haber sido Route, el mono capuchino. Nos dijeron que los monos capuchinos son muy curiosos y agarran cualquier cosa y simplemente comienzan a presionar botones”, especificó la organización.

Al parecer, el animal tomó un teléfono de un carrito de golf y comenzó a apretar teclas al azar, pero el destino quería que se comunicara con la Policía porque la combinación que presionó fue exactamente la del 911. “Y eso es lo que hizo Route... coincidió que estaba en la combinación correcta de números para llamarnos”, añadieron.

Route, el mono que causó alertas en la policía de California, Estados Unidos San Luis Obispo County Sheriff's Office

Lo único que restó para todos fue tomar la situación con humor y como una anécdota que no suele ocurrir muy a menudo. La Oficina del Sheriff publicó una fotografía del mono en cuestión para contar la divertida experiencia que ocasionó. “Como puede ver en estas fotos, Route está un poco avergonzado por todo el asunto, pero realmente no puedes culparlo, después de todo, los monos ven, los monos hacen”.

Después, el propio alojamiento de animales confirmó la noticia que volvió a Route viral, aunque quizá no por las razones correctas. “Aunque desearíamos que fuera algo un poco más basado en la ‘educación sobre conservación’, ¡dejemos que esto sirva como una lección educativa de que los monos no son animales que deben tenerse como mascotas! ¡Son tan curiosos que nunca sabes lo que puede pasar!”, advirtió el zoológico.