Mostró su habilidad para darle forma de dinosaurio a las empanadas y revolucionó Twitter: “Quiero empanasaurius”

Todos los días las redes sociales nos muestran la creatividad que tienen los usuarios ante situaciones cotidianas de la vida. En esta ocasión, una mujer compartió sus divertidas empanadas con forma de dinosaurios y las redes sociales estallaron de comentarios.

Todo comenzó cuando el usuario @Taidlc07 hizo retuit de una publicación que mostraba unas empanadas con forma de dinos. “¿Quién para hacer empanasaurios?”, consultó de manera graciosa.

Quien para hacer empanasaurios https://t.co/K09jUH3WRz — Taiel (@Taidlc07) March 30, 2023

Pero todo evolucionó cuando otra usuaria llamada @xstandxstill demostró que tenía una habilidad mucho mayor para moldear las tapas de empanada y convertirlas en unos animales prehistóricos de muchos tipos. “Ja, principiantes”, escribió como título de la foto.

La increíble habilidad de esta mujer generó que la respuesta al tuit original se vuelva mucho más viral con 7.5 millones de impresiones, 200 mil me gusta y más de 13.000 retuits. Algunos de los comentarios más populares de la publicación hicieron eco de la creatividad de estas “obras de arte culinarias”.

“Lo tuyo es todo Jurassic Park”, “Esto es letal, llegas a hacerle una de estas a un crío y te convertís en la mejor mamá del mundo automáticamente”, “Qué miedo, los metes al horno y cobran vida”, “No puede ser. Siento que mi vida no va a tener sentido hasta que no coma empanadas con forma de Godzilla”, fueron algunos de los más populares.

Envió un mensaje para pedir medialunas en una panadería y todo se desbordó: “¿Qué te pasa fisura?”

Twitter es un espacio donde puede pasar de todo. Desde las empanadas con forma de dinosaurios hasta la siguiente historia: la usuaria @isainhargue abrió un hilo que, en principio, parecía inocente, pero una vez que se conoció en detalle sorprendió a más de uno. “Yo solo quería pedir medialunas”, indicó la joven junto a las capturas de su WhatsApp.

“Hola, quería hacerte un pedido”, comienza la conversación y el dueño del número le responde: “¿De qué?”. De una docena de medialunas respondió la usuaria, pero la respuesta la sorprendió: “Yo no te pedí nada”. En ese momento cayó en la cuenta de que el número pertenecía a otra línea. “¿No son de la panadería?”, preguntó y del otro lado le contestaron: “No, te equivocaste. Tenés ganas de molestar, me parece”. Ante los malos modos del interlocutor, la joven le compartió una captura del flyer donde sacó el número y le manifestó: “Bueno, deciles que lo cambien entonces, no es mi culpa. Hablame bien”.

yo solo quería pedir medialunas pic.twitter.com/RxGZS8VXM1 — isa (@isainhargue) March 9, 2023

“Yo te hablo como quiero”, respondió la persona renegada y agregó: “¿Qué te pasa fisura? Te llego a ver y te cago a piñas. Dejame de joder y borrá mi número, gila”. La conversación se viralizó en Twitter con más de 55 mil likes y la joven recibió cientos de mensajes. “Eso te pasa por no ir a la panadería reina”, le contestó un usuario y ella asintió explicando que fue por el calor que no salió de su casa. Otros aprovecharon para escribirle al mismo número haciéndole menciones a la medialuna para molestar al titular del celular y compartieron las capturas en el hilo de Twitter.

La respuesta de la panadería a la joven Twitter

No obstante, la viralización fue tal que la misma panadería apareció en escena para dejarle un mensaje a la joven que tan solo quería medialunas. “¡Hola, Isa! Mi nombre es Julieta, te escribo de La Esquina de la Medialuna”, introdujo la representante y se refirió al problema que tuvo: “Nos llegó tu tuit con el inconveniente del número de WhatsApp. Inicialmente, te queríamos pedir disculpas por el malentendido, ese sí era nuestro número, pero por lo que sucedió nos dimos cuenta de que no lo es, no sabemos bien qué pasó; sin embargo, estamos trabajando para solucionarlo y tener un número nuevo”.

No obstante, la panadería le dio una gran noticia. “Quiero pedirte tu dirección y un rango horario o día en el fin de semana para que podamos alcanzarte algunos de nuestros productos para que puedas disfrutar y sacarte las ganas de las medialunas que te merecías”, concluyó el mensaje por privado.

