Mujer argentina, la revolución del brushing ya llegó

La agenda feminista del gobierno de Alberto Fernández sigue alcanzando hitos notables. Después de conquistas superlativas para las mujeres, como que en toda fotografía que se distribuya de una audiencia oficial se advierta la presencia de al menos un 33% de mujeres, esta semana el Presidente anunció con orgullo que todas podremos cortarnos las mechas o hacernos la tintura ¡en 12 cuotas! Una conquista que ni con Evita alcanzó la mujer argentina. Además, completó el anuncio con una de esas frases imperecederas, ya que se pronuncia en el siglo XXI pero bien podría haber sido acuñada en 1920: "Los hombres no gastamos mucho en peluquería, pero las mujeres, sí. Creo que el Ahora 12 les puede servir mucho". Y claro que sí, ¿o a quién no le sirve endeudarse para cortarse el pelo?

Desde que el Banco Central anunciara hace semanas que sus comunicados de ahora más serán redactados en lenguaje inclusivo no se veía un logro tan grande para las mujeres, a las que este gobierno prometió la emancipación definitiva del dominio machirulo.

Es cierto que de debatir el aborto, nada, porque no es momento, porque la pandemia y porque nadie quiere ofender al Papa amigo que tanto ayudó. Es cierto también que de reducir la violencia machista tampoco podemos mostrar avances porque con la cuarentena se agravaron dramáticamente las denuncias, pero ante eso no se puede hacer nada, porque la cuarentena que no existe es necesaria y es la forma en que el Gobierno nos cuida de otros males. Después de todo, qué son el aborto y la violencia de género en la agenda feminista al lado de reclamos históricos como un alisado en cómodas cuotas.

Por supuesto que hay mujeres disconformes, porque las mujeres somos así, inconformistas. Nos dan un brushing a pagar, pero exigimos que no nos maten... Nos dan un cambio de esmalte, que dura diez días, a cancelar en un año, pero reclamamos decidir sobre nuestros cuerpos. Gastadoras en la peluquería y encima inconformistas. Así somos.

Pero tenemos Ministerio de la Mujer, eso es indiscutible. Es cierto que todavía nos siguen matando, pero no podemos culpar por eso al Ministerio. ¿O acaso alguien anda señalando al Ministerio de Salud porque después de 180 días de cuarentena seamos el país con más muertos por Covid-19 por millón de habitantes en el mundo? ¿O alguien objeta al Ministerio de Desarrollo Productivo solo porque todas las semanas alguna empresa anuncia que se irá del país dejando tras ella un reguero de desempleados y desempleadas? Lo bueno es que la brecha salarial entre mujeres y varones pronto se pulverizará: ya nadie ganará lo suficiente.

Mientras pienso qué le pediré a mi coiffeur, aguardo ansiosa los próximos logros. Seguramente la semana próxima daremos otro salto en nuestras conquistas; quién sabe, créditos blandos para comprar ollas o sartenes o un abono subsidiado para ver telenovelas. El Presidente sabe darnos lo que secretamente deseamos.

