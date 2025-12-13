Las efemérides del 13 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que celebra su cumpleaños Taylor Swift.

La compositora, que cumple 36 años, nació un día como hoy de 1989 en la ciudad de West Reading, en el estado norteamericano de Pensilvania. En octubre de 2024, la artista editó su último disco, The Tortured Poets Department, el onceavo de una trayectoria que comenzó con su álbum homónimo de 2006, el cual la asentó como una figura saliente de la música country y del pop, género por el que terminaría de inclinarse.

Efemérides del 13 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1466 – Muere el escultor italiano Donatello.

1828 – Muere el militar y político argentino Manuel Dorrego. Es asesinado por orden de Juan Lavalle.

1907 – En la Argentina, en la provincia de Chubut, se descubre petróleo en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

1922 – Nace la escritora y guionista argentina Beatriz Guido.

1925 – Nace el actor y cómico estadounidense Dick Van Dyke.

1929 – Nace el actor canadiense Christopher Plummer.

1944 – Muere el pintor ruso Vasili Kandinsky.

1957 – Nace el actor estadounidense Steve Buscemi.

1967 – Nace el actor estadounidense Jamie Foxx.

1967 – Nace el escritor y guionista argentino Eduardo Sacheri.

1969 – Nace la cantante argentina Marcela Morelo.

1981 – Nace la música y cantante estadounidense Amy Lee, integrante de la banda Evanescence.