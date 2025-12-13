Qué hacer si dormiste poco durante la noche: la rutina de 30 minutos para “resetear” el cerebro y salvar el día

Expertos en sueño de Estados Unidos revelaron que dormir una pequeña siesta de 30 minutos puede ser la estrategia ideal para “resetear” el cerebro cuando una persona durmió poco durante la noche. De esta manera, se pueden evitar las consecuencias del insomnio y mejorar el rendimiento.

La importancia de limitar la siesta a 30 minutos para salvar el día

Kelly Baron, profesora de medicina familiar y preventiva de la Universidad de Utah, dijo a The New York Times que dormir 30 minutos por la tarde puede ayudar a “que su cerebro descanse y mejore su rendimiento”.

Una siesta de 30 minutos puede mejorar las consecuencias del insomnio por la noche

Es clave limitar la siesta a esa cantidad de tiempo para evitar la inercia del sueño que algunas personas pueden sentir después de ella, lo que sería contraproducente.

Muchos de los procesos cognitivos afectados por la falta de sueño se verían mejorados, e incluso mitigados en gran medida.

De todas formas, es importante tener en cuenta que esta práctica no será la solución definitiva a la falta de sueño. Es fundamental, en ese sentido, procurar realizar las mejoras necesarias en la rutina diaria para evitar el insomnio por la noche.

Los principales beneficios de tomar una siesta, según autoridades de EE.UU.

De acuerdo con Mayo Clinic, en los adultos sanos, la siesta otorga beneficios como:

Relajación.

Menos cansancio.

Más atención.

Mejor estado de ánimo.

Mejora en el rendimiento, como mejor tiempo de reacción y memoria.

Hay ciertas consideraciones a tener en cuenta a la hora de tomar una siesta, según expertos de EE.UU. Foto: Pexels

La clínica señala que lo ideal es la siesta de 20 a 30 minutos. “Cuanto más tiempo duermas la siesta, más probable es que te sientas amodorrado después”.

Otro factor importante es el horario: los especialistas recomiendan dormir la siesta antes de las 15.00 hs. Esto se debe a que, de hacerlo más tarde, aumentan las posibilidades de no poder dormir bien por la noche.

El ambiente también es clave. Lo más aconsejable es dormir en un lugar oscuro y tranquilo, con una temperatura cómoda, que limite las distracciones como la televisión.

Más estrategias para “resetear” el cerebro después de una noche de mal sueño

Baron también dijo en The New York Times que la cafeína puede ser otro método efectivo para mejorar el estado de alerta y la cognición. De todas formas, hay que tener cuidado con los excesos.

La experta aseguró que demasiada cafeína puede:

Provocar ansiedad y nerviosismo.

Aumentar la frecuencia cardíaca.

El ejercicio puede ser otra forma eficaz para mejorar las consecuencias de no haber dormido bien durante la noche

Otra alternativa eficaz es el ejercicio regular. Esta práctica contrarresta consecuencias de la falta de sueño y mejora el rendimiento inmediatamente.

De hecho, un estudio de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) llegó a la conclusión de que estudiantes universitarios que hicieron ejercicio obtuvieron mejores resultados en una prueba de control cognitivo que los que no, después de no haber dormido durante toda una noche.

Soomi Lee, profesora asociada de desarrollo humano y estudios familiares en la Universidad Estatal de Pensilvania, dijo por su parte que una forma de aumentar el estado de alerta es exponerse a la luz natural brillante. Una forma de aprovechar esto es dar un paseo durante el mediodía.