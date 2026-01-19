Murió Valentino Garavani, “el último emperador” de la moda, ícono de la alta costura, a los 93 años

Valentino Garavani, el último de los grandes modistos del siglo XX y un diseñador que definió la imagen de la realeza en una era republicana para todo tipo de princesas —coronadas, depuestas, de Hollywood y de la alta sociedad—, falleció el lunes en su casa de Roma. Tenía 93 años.

Su muerte fue anunciada en un comunicado por su fundación.

Apodado “el último emperador” en un documental del mismo nombre estrenado en 2008, y “el jeque de la elegancia” por John Fairchild, el exeditor de Women’s Wear Daily, el señor Garavani fundó su empresa homónima en 1959. Durante el siguiente medio siglo, no solo vistió a un mundo de grandes personalidades, sino que también se convirtió en su igual, con sus propios palacios, una corte itinerante y su característico tono de rojo.

Valentino Garavani, al cierre del desfile de Alta Costura 2007-2008, el último con una colección de invierno Getty Images

“En Italia, está el Papa... y está Valentino”, dijo Walter Veltroni, entonces alcalde de Roma, en un perfil del diseñador publicado en The New Yorker en 2005.

Perpetuamente bronceado con un tono caoba intenso, con el cabello secado con secador hasta una perfección inamovible, casi siempre referido por su nombre de pila (o por el honorífico “señor Valentino”) y seguido por un séquito de personas y pugs, el señor Garavani creó y vendió una imagen de alto glamour que ayudó a definir el estilo italiano durante generaciones.

Su negocio llegó al mundo justo antes de la era de “La Dolce Vita”, y él fue implacable en su lealtad a ese ideal. “Siempre busco la belleza, la belleza”, le dijo al presentador Charlie Rose en una entrevista en 2009. No era el diseñador-artista-atormentado, sino más bien el diseñador-bon-vivant-disciplinado. No le importaba marcar tendencias, canalizar el espíritu de la época o estar a la vanguardia.

“Es muy, muy simple”, le dijo a The New York Times en 2007. “Intento que mis chicas luzcan sensacionales”.

Él hizo el vestido de encaje color crema que Jacqueline Kennedy usó para su matrimonio con Aristóteles Onassis en 1968; el traje con cuello de marta que Farah Diba usó para huir de Irán cuando su esposo, el sha, fue depuesto en 1979; y el vestido que Bernadette Chirac usó cuando su esposo Jacques juró como presidente de Francia en 1995.

También la columna drapeada con dobladillo de plumas que Elizabeth Taylor usó en el estreno romano de “Espartaco” en 1960; el vestido blanco y negro que Julia Roberts usó cuando ganó el Oscar a la mejor actriz en 2001; y la creación de tafetán de seda amarillo de un solo hombro que Cate Blanchett usó cuando ganó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto en 2005.

En el proceso, él —y su socio comercial y colaborador más cercano, Giancarlo Giammetti— también le valió a la moda italiana un asiento en el círculo íntimo de los talleres de alta costura parisinos, allanando el camino para marcas italianas que vinieron después como Armani y Versace; amasó una fortuna en licencias; y se convirtió en la primera marca de diseñador cotizada en la bolsa de Milán. Y logró esa cosa rara en la moda: una transición suave lejos de la pasarela.

Julia Roberts, luciendo un vestido de Valentino, en la ceremonia de los Oscar de 2001 tras ganar el premio a mejor actriz por su papel en 'Erin Brockovich'.

Algunas personas trabajan tan duro que están “torturadas”, como él lo expresó en una historia oral de su vida de edición limitada publicada por Taschen en 2007. “No estoy torturado. Lo siento. No estoy sufriendo. Quiero ser feliz cuando diseño un vestido”.

Incluso después de dejar su marca, el señor Garavani continuó haciendo vestidos de novia únicos para mujeres como Anne Hathaway y la princesa Magdalena de Suecia; incursionó en la ópera con el vestuario para una producción de “La Traviata” en Roma en 2016; y se presentó como un gurú del entretenimiento, publicando un libro de cocina/tomo de mesa de café que presentaba menús y arreglos de mesa personalizados para sus cinco casas alrededor del mundo (y para su yate).“Él ha establecido el barómetro del lujo”, dijo Reinaldo Herrera, el esposo de la diseñadora Carolina Herrera y amigo del señor Garavani.

La actriz australiana Cate Blanchett llega a la 77.ª edición de los Premios de la Academia el domingo 27 de febrero de 2005 en Los Ángeles. Blanchett está nominada al Oscar a mejor actriz de reparto por su trabajo en 'El Aviador'. Blanchett luce un diseño original de un solo hombro en tafetán de seda color amarillo pálido con cola y un cinturón de lazo en satén borgoña de Valentino Couture.

Ese libro apareció justo después de la extravagancia del 45º aniversario de Valentino, una celebración de tres días de la compañía planeada por el señor Giammetti, el señor Veltroni y el ministerio de cultura italiano, una fiesta tan entrelazada con la mitología de Roma que la implicación fue, como dijo el señor Giammetti, que el señor Garavani se había convertido en un “poder estatal”.

Diseñando una Vida

Valentino Clemente Ludovico Garavani nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, un pequeño pueblo al sur de Milán, hijo de Teresa y Mauro Garavani. Su padre era dueño de una empresa de suministros eléctricos.

Valentino creció cerca de su hermana mayor, Wanda, quien más tarde trabajó en su negocio y falleció en 1997, dejando dos hijos. Sus afinidades estéticas fueron evidentes desde temprano: de niño, pedía sus propios cubiertos y vajilla. De adolescente, pedía que sus suéteres se hicieran a medida para poder especificar colores y patrones, y cambiaba los botones de sus blazers. Decidió ser diseñador después de ver el musical de MGM de 1941 “Ziegfeld Girl”, con sus extravagantes vestuarios, aunque no se lo dijo a sus padres hasta que tuvo 17 años.

Apoyando su objetivo, ellos arreglaron para que estudiara moda en Milán; seis meses después se mudó a París para asistir a la École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

“Partí en la Fiesta de la Epifanía en 1950, con mi familia convencida de que París significaba fuego infernal y condenación”, dijo en un discurso en 2015 en su ciudad natal.

Después de graduarse, pasó cinco años trabajando para Jean Dessès, un diseñador conocido por vestir a la reina de Grecia. El señor Garavani dijo que fue despedido en 1957 por quedarse demasiado tiempo en la playa de Saint Tropez, pero rápidamente pasó a trabajar con Guy Laroche. Dos años después, el señor Garavani decidió regresar a Roma para abrir su propio estudio —financiado por su padre y algunos amigos de su padre— en la elegante Via dei Condotti.

Una noche de 1960, no mucho después de establecerse en Roma, estaba en un restaurante concurrido en la Via Veneto cuando sus amigos pidieron compartir mesa con otro joven, Giancarlo Giammetti, un estudiante de arquitectura de segundo año. Así comenzó la relación que daría forma a la vida y los negocios del señor Garavani.

Esta cita captura perfectamente la esencia de Valentino Garavani: un artista que se negaba a dejar que las finanzas empañaran su visión estética. Aquí tienes la traducción al español: Traducción "El Sr. Garavani en 1973. Dijo que nunca se encargó del lado empresarial, prefiriendo centrarse en 'vestidos de cóctel muy hermosos. Vestidos de noche muy glamurosos. Vestiditos rojos. Glamurosos. Glamurosos. Glamurosos'.

Él y el señor Giammetti se hicieron amigos, y amantes por un tiempo, y poco después el señor Giammetti dejó la escuela y se unió al negocio del señor Garavani, ayudándole a evitar una bancarrota temprana y abriendo un camino hacia el éxito global. Si el señor Garavani aspiraba a ser el rey de la alta costura romana, el señor Giammetti era su primer ministro, protegiendo y posibilitando su particular visión de la elegancia.

“Nunca me ocupé de ningún negocio en mi vida”, le dijo el señor Garavani al señor Rose. Ese fue el trabajo del señor Giammetti desde el principio, y así siguió siendo. El señor Garavani, por el contrario, se centró en desarrollar su estilo como diseñador, que describió en 2007 como: “Vestidos de cóctel muy hermosos. Vestidos de noche muy glamurosos. Vestidos rojos muy pequeños. Glamurosos. Glamurosos. Glamurosos”.

Para él, el volante bien elegido y el lazo perfectamente colocado eran los pilares de un imperio.

Nacimiento de un Estilo

Así también lo fue el vestido rojo, que se convirtió en su sello distintivo a partir de 1959. Era un signo de puntuación al final de cada colección, inspirado por una visión casual de mujeres de rojo en el estreno de la ópera “Carmen” en Barcelona al comienzo de su carrera, cuando le impactó la forma en que el carmesí las hacía destacar entre la multitud.

A partir de entonces, el señor Garavani dijo que decidió: “El rojo será mi color de la suerte”. Es, dijo una vez, “una marca imperecedera, un logotipo, un elemento icónico de la marca, un valor”.

El Sr. Garavani en 2007 en una exposición de sus creaciones en el Museo Ara Pacis en Roma. No solo vistió a un mundo de grandes personalidades, sino que también se convirtió en su igual, con sus propios palacios, una corte itinerante y su tono de rojo característico. Crédito: Pier Paolo Cito/Associated Press

El gran avance del señor Garavani llegó en 1962, cuando fue invitado a realizar un desfile en el Palacio Pitti de Florencia, entonces el centro de la moda italiana. Se convirtió en el favorito de las socialités —Marella Agnelli, Babe Paley, Gloria Guinness— y en 1964, poco después del asesinato de su esposo, conoció a Jacqueline Kennedy, cuyo patrocinio lo catapultó a la fama mundial.

En 1968, creó una colección completamente blanca que causó revuelo en el mundo de la moda y le ganó el favor de Diana Vreeland, la influyente editora, y en 1975 trasladó su desfile de prêt-à-porter a París. Creó su primer perfume —llamado, simplemente, Valentino— en 1978 y al año siguiente ya estaba licenciando su nombre para bolsos, equipaje, paraguas y pañuelos (también, en Japón, encendedores y bolígrafos). En su apogeo, dijo el señor Giammetti, Valentino tenía aproximadamente 42 licencias. En 1984, el equipo olímpico italiano vistió de Valentino en los Juegos de Los Ángeles, y al año siguiente el presidente Sandro Pertini lo nombró Gran Oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana.

Esos fueron los años de auge. La década de 1990 fueron los años malos, cuando el grunge y el minimalismo, dos palabras que Valentino nunca pudo tolerar, estaban en auge. “No puedo ver mujeres destruidas, despeinadas o extrañas”, le dijo a Vanity Fair en 2004. Cuando fue criticado, fue por no reconocer un movimiento popular hacia la comodidad y la democratización de la moda —por negarse a lidiar con las complicaciones e incluso la fealdad de los tiempos modernos.

“Él es capaz de crear un mundo a su alrededor y solo deja entrar lo que quiere dejar entrar”, dijo Bruce Hoeksema, compañero del señor Valentino desde 1982. “¿Un problema? Simplemente actúa como si no existiera”.

El señor Hoeksema continuó: “Él construye este entorno donde todo es perfecto y le permite vivir dentro de ese mundo, lo cual necesita para ser creativo”.

Al hacerlo, también superó su momento, y en 1998 el señor Giammetti y el señor Garavani vendieron su empresa al conglomerado industrial HdP por 300 millones de dólares; los grandes conglomerados de lujo LVMH y Gucci Group habían surgido en la escena, y era casi imposible competir como independiente.

Eso inició una ronda de cambios de propietarios: cuatro años después, HdP vendió Valentino a Marzotto, un fabricante textil familiar, que la escindió en 2005 como Valentino Fashion Group. (El señor Garavani estuvo en la Bolsa de Milán para la campana de apertura). En 2007, un año después de que el señor Garavani fuera nombrado miembro de la Legión de Honor francesa —agradeciendo al señor Giammetti, quien se emocionó durante la ceremonia—, la firma de capital privado Permira compró una participación mayoritaria en la empresa.

El señor Giammetti aprovechó la transición para concebir la gala del 45º aniversario; se dijo que los funcionarios de Permira, no acostumbrados a las formas extravagantes del mundo de la moda, nunca se habían recuperado del impacto de un costo que, según los informes, fue de 10 millones de dólares.

Valentino Garavani, al centro, con modelos de su desfile de 2008, en una escena de la película documental 'Valentino: El último emperador'.

La celebración incluyó una cena en el Templo de Venus y Roma con vistas al Coliseo, que fue bañado en luz roja y dorada; un desfile en el complejo de la iglesia de Santo Spirito in Sassia cerca de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, seguido de una cena para mil personas en la Galería Borghese; y una exposición de la obra del señor Garavani en el Museo Ara Pacis, que alberga el antiguo altar en honor al emperador Augusto.Fue entonces cuando la revista Glamour declaró al señor Garavani “el romano más importante en la moda desde quienquiera que inventó la toga”. Seis meses después, tras un último desfile de alta costura, se retiró.

“Ya había hecho suficiente”, dijo el señor Garavani. “No quería ser parte de un sistema que no se trata tanto de diseñar, sino de gestionar las empresas, de dinero, de conglomerados. ¿Por qué necesitaba pasar por eso? Lo tenía todo en mi vida”.

Una Vida Regia

Lo que exactamente contenía esa vida se reveló en el documental de 2008, que fue dirigido por el periodista Matt Tyrnauer y convirtió al diseñador (junto con el señor Giammetti) en una sensación de la cultura pop. Aunque los dos hombres odiaron la película cuando la vieron por primera vez —sentían que no trataba lo suficiente sobre los vestidos y era demasiado personal, especialmente una escena clásica en la parte trasera de una limusina en la que el señor Giammetti le dice al señor Garavani que está “demasiado bronceado”—, al humanizarlos también consagró un estilo de vida que la industrialización del mundo de la moda estaba rápidamente volviendo obsoleto.

Aunque el señor Garavani y el señor Giammetti terminaron su relación romántica después de 12 años, siguieron siendo socios en todos los demás sentidos de la palabra. En “El Último Emperador”, el señor Giammetti estimó que solo habían pasado dos meses separados en los casi 60 años de su amistad. Tenían gustos similares en trajes y abrigos con ribetes de chinchilla, y una comprensión mutua que parecía existir a un nivel casi celular.

Se retiraron al mismo tiempo en 2008, y después de un breve período bajo una diseñadora que había sido incorporada a la empresa, Alessandra Facchinetti, la antorcha del señor Garavani pasó a sus antiguos diseñadores de accesorios Pierpaolo Piccioli y Maria Grazia Chiuri. (En 2016, la señora Chiuri se fue, y el señor Piccioli se convirtió en director creativo único; él se marchó en 2024 y fue reemplazado por Alessandro Michele). El señor Garavani se dedicó a las otras grandes obras de su vida: su vida social y sus hogares.

Un personal de 50 personas atendía sus cinco casas alrededor del mundo: su casa adosada de Londres, una mansión del siglo XIX en Holland Park con un comedor con 200 platos de Meissen (coleccionaba porcelana); una villa en la Vía Apia en Roma repleta de alfombras de Aubusson y porcelana china; un apartamento en Manhattan con vistas a la Colección Frick; el Chalet Gifferhorn en Gstaad, Suiza; y su favorito, el Château de Wideville a las afueras de París, que fue la casa de la amante de Luis XIV, Louise de La Vallière, que compró en 1995 y pasó cinco años restaurando y que era famoso por sus 280 acres de jardines, extensos céspedes cuidados y hombres trajeados rastrillando los guijarros blancos en los caminos durante todo el día. También tenía un yate de 152 pies, el T.M. Blue One, bautizado por Sophia Loren y nombrado por las iniciales de sus padres, con interiores de Peter Marino.

Se mudaba de una casa a otra con las estaciones y la escena cultural, a menudo acompañado por un séquito construido alrededor de un núcleo formado por el señor Giammetti; el señor Hoeksema; Carlos Souza, un brasileño que manejó las relaciones públicas de Valentino durante años; la exesposa del señor Souza y sus dos hijos —y un quinteto de pugs, todos con nombres que comenzaban con la letra M (Monty, Milton, Maude, Molly y Margot) y todos con correas Goyard y sus propios rituales de belleza matutinos.

'Espero ser recordado como un hombre que persiguió la belleza dondequiera que pudo', dijo Valentino en 2007. Crédito: AP

Mayhoola for Investments, un fondo catarí, compró la empresa Valentino en 2012 (y más tarde vendió una participación a Kering, el conglomerado de lujo francés). Hasta sus últimos años, cuando dejó de aparecer en público, el creador de la marca continuó asistiendo a sus desfiles de alta costura y prêt-à-porter, radiante majestuosamente desde la primera fila.“Espero ser recordado como un hombre que persiguió la belleza dondequiera que pudo”, le dijo a The New Yorker.

Para él, la belleza era una herramienta de poder, y la lució con la gloria dorada de una corona.