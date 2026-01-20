La escena de Valentino en El diablo viste a la moda
El diseñador murió a los 93 años; su breve aparición en la pantalla grande junto con Meryl Streep aportó autenticidad al relato cinematográfico
La industria cinematográfica y los amantes de la moda rememoraron la breve aparición de Valentino Garavani en el largometraje El diablo viste a la moda luego de su fallecimiento. La partida del diseñador ocurrió este lunes 19 de enero en su casa de Roma. Tenía 93 años. Aquella incursión en la pantalla grande significó un guiño de autenticidad para el proyecto que dirigió David Frankel en el año 2006.
Cómo es la escena de Valentino en El diablo viste a la moda
El diseñador aparece en un segmento de la película grabado en París durante un desfile de modas. La cámara lo captura mientras camina entre los bastidores del evento y se aproxima al personaje de Streep, Miranda Priestly. El modisto saluda a la editora de la revista Runway con amabilidad. “Miranda, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Gracias por venir. ¿Te gustó la colección?”, le consulta en la escena. Acto seguido, dirige una sonrisa hacia Andy Sachs, la asistente interpretada por Anne Hathaway.
Cómo consiguieron la sorpresiva presencia en el set
La productora Wendy Finerman gestionó la colaboración de forma imprevista durante una celebración nocturna previa al rodaje. Ella consultó al creador sobre su interés en participar en el proyecto al día siguiente. El fundador de Maison Valentino aceptó la propuesta de inmediato. La mayoría de los referentes del sector rechazó la invitación por temor a posibles consecuencias laborales.
Muchos profesionales evitaron el vínculo con el personaje de Priestly debido a su parecido con figuras de peso en el rubro editorial como Anna Wintour. El modisto italiano consideró un honor el trabajo conjunto con Streep. En una entrevista para la agencia AFP en 2005, calificó como “un privilegio” compartir espacio con una mujer que acumuló múltiples nominaciones a los premios Oscar.
Qué vínculo tuvo Valentino con Anne Hathaway
Anne Hathaway calificó el encuentro en el set como un “momento impactante en su trayectoria artística”. La actriz manifestó su asombro ante la presencia del modisto y de su socio Giancarlo Giammetti durante las grabaciones. Este contacto inicial derivó en un vínculo personal estrecho a través del tiempo.
El diseñador confeccionó el vestido de novia de la intérprete en el 2012 como un gesto de generosidad. Hathaway recordó la experiencia con afecto en diálogos para el medio WWD. Ella describió la mañana de rodaje junto al italiano como “una situación asombrosa que nunca olvidará“. La colaboración en el largometraje facilitó la apertura de un universo tradicionalmente exclusivo hacia el consumo masivo global.
Cómo será el funeral de Valentino en Roma
La Fundación Valentino confirmó la muerte del artista mediante un comunicado en Instagram. El deceso se produjo este lunes 19 de enero en su residencia romana, donde permaneció rodeado de sus seres queridos. El entorno familiar evitó dar precisiones sobre las causas del fallecimiento.
El velatorio tendrá lugar en la Plaza Mignanelli este miércoles y este jueves. El público podrá asistir entre las 11 y las 18 h para despedir al ícono de la moda. La ceremonia religiosa final ocurrirá el viernes a las 11 en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.
