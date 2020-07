La ex modelo y artista salió con Joaquín Furriel hace cuatro años. A partir de una reflexión sobre la altura que se les exige a las mujeres, Preizel contó que el actor le pedía que no usara tacos para no pasarlo Crédito: Instagram Naomí Preizler

La ex modelo y ahora artista plástica y de la música Naomi Preizler reveló el polémico pedido que le hacía Joaquín Furriel , su ex novio, cuando estaban juntos. A través de un video publicado en TikTok, Preizler contó que el actor le pedía que no usara tacos para no quedar más alta que él.

El recuerdo -avergonzante para Furriel- surgió a partir de una reflexión de la artista acerca de la altura que la sociedad le demanda a las mujeres. "Medir 1,75 es un montón para la vida normal, pero no para una modelo. De hecho, era de las más bajas pero, a la vez, afuera me decían monstruo por ser demasiado alta. Las altas la pasamos mal porque les llevamos dos cabezas a todos los varoncitos y ninguno nos da pelota. A mí no me daban bola. Me decían jirafa, larga al pedo, larguirucha, repetían que nunca iba a casarme porque era muy alta y hasta aseguraban que iban a tener que cortarme las piernas para entrar en la cama", dijo refiriéndose a años anteriores.

Luego continuó el discurso y detalló su experiencia: "Mi papá me decía que les respondiera con frases como inspectores de zócalos o hobbits. De grande, empecé a disfrutar más de mi altura. No hay que desesperarse, sino llevarla con orgullo. No te encorves ", aseguró animando a las mujeres acomplejadas por su tamaño.

"Cuando me sentía mal miraba a Nicole Kidman cuando salía con Tom Cruise y me sentía más empoderada porque ella es una bomba. Idolatraba a las altas para estar mejor ", confesó antes de revelar el jugoso chisme de su relación con Furriel con quien salió durante dos años y medio hace cuatro años. "Les voy a contar algo re cholulo e íntimo, pero que amerita. Cuando salía con Joaquín, él no quería que yo usara tacos porque lo pasaba en altura. ¿What the fuck, man? (¿Qué onda, flaco?)", relató indignada.

Salieron durante dos años y medio hace cuatro años, pero a la ex modelo la cuestión de la altura no le resultaba irrelevante y sentía la demanda de su pareja como un imperativo social Fuente: Archivo

En este sentido, Preizler pronunció en voz alta un pensamiento de muchas relacionado con la actualidad de los derechos de la mujer: "¿Por qué nosotras nos sentimos mal por ser altas y a los hombres no los afecta? ¿Por qué la mujer siempre debe ser más baja que el hombre? Pareciera que a ellos nos les gustara la altura porque se sienten menos. Es algo patriarcal que sucede mucho en Argentina. En otros países, como Estados Unidos, nadie tiene ningún problema con las medidas de los demás".