Coronavirus: Los artistas crean sus propios espectáculos en sus redes sociales

Jorgelina Aruzzi, Verónica Llinás, Leonardo Sbaraglia y Victor Laplace

El futuro finalmente llegó y con él trajo de manera drástica y dramática un sinfín de nuevas modalidades de comunicación. Si los primeros días del aislamiento por la pandemia de coronavirus fueron de un desconcierto absoluto, los sucesivos comenzaron a arrojar algunas propuestas, tímidas, emocionadas, sensibles para demostrar lo que se sabía pero no siempre se valoraba: el arte es necesario para la vida misma. Así fue como el teatro fue filtrándose en la vida cotidiana y empezó a combatir la dificultad de no poder representarse en una sala con el público presente, esa relación que parecía hasta ahora darle su propia definición. Sin embargo, parece estar dispuesto a mutar, a repensarse para no perder su capacidad de acción. Se leen comentarios de actores que añoran el escenario, que los cuerpos esperan dispuestos ese futuro encuentro, pero los días pasan y el panorama parece estirar cada vez más ese encuentro y la preocupación crece. Agrupaciones, elencos, teatros proponen diferentes alternativas, exhiben filmaciones de algunas funciones que fueron grabadas, se suceden entrevistas en vivo como forma de acercarse al público convencidos de que el show debe continuar.

Y esto piensan muchos artistas, que decidieron no quedarse quietos e idear propuestas individuales a través de Instagram, Facebook y Twitter. Entre ellos: Leonardo Sbaraglia, Jorgelina Aruzzi, Víctor Laplace, Verónica Llinás, Lorena Vega, Julia Zenko, Mariano Chiesa, Andrea Garrote, Joaquín Furriel, Facundo Arana, Gastón Pauls, los actores de Hair y Saltimbanquis , y muchos otros. Sólo basta chequear en las redes sociales de cada artista admirado para conocer sus propuestas desde la soledad de su aislamiento preventivo y obligatorio.

Ya se cumplieron dos meses sin teatro. Sin una sola representación escénica. Con nostalgia, muchos recuerdan cuál fue la última función a la asistieron a comienzos de marzo. Otros tantos conservan aun la lista de las obras que pensaban ver días después. Algunos elencos y dueños de salas relatan con dolor y amargura escenografías que quedaron la incertidumbre algunas cosas se muestran claras: la vida cotidiana necesita destellos diarios de arte, momentos de encuentros con esa epifanía que resulta cuando se encuentra con un material envolvente que lo saca aunque más no sea por instantes de esa rutina puertas para adentro.

Mientras que algunos artistas ofrecen clases especiales como es el caso de Julia Zenko , con sus masterclass todos los viernes y sábados (con previa inscripción). Algunos comienzan a crear en la soledad de su confinamiento materiales nuevos que quedarán en el futuro embebidos del halo pandémico. Propuestas que alivianan un poco el momento tienen ese plus de contemporaneidad, de ese aquí y ahora, de ese incapturable que implica vivir en el mismo extraño mundo. Por eso, cuando Leonardo Sbaraglia y Lorena Vega participan de un radioteatro basado en el cuento ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? del realista norteamericano Raymond Carver para el podcast de la Revista Anfibia , el silencio del fondo que se filtra late por ser el mismo que se instaló en el mundo entero. Un eterno domingo.

¿Volverá el radioteatro? La pregunta se instala en estos tiempos extraños y tan difíciles para el teatro. La experiencia de los dos actores que cuentan además que tenían planes de trabajar juntos en este 2020 y que las condiciones conocidas lo impidieron es una escena extraía de ese cuento en el que un matrimonio, una noche, en la cocina, de buenas a primeras, recuerda aquella fiesta años atrás que tanto los marcó.

Mientras se espera un panorama más alentador que permita la apertura de las salas, algunas perlitas como la nombrada se suma a una lista de imperdibles para ir bajando la ansiedad hasta el encuentro con el teatro en vivo. La actriz Jorgelina Aruzzi hace vivos por la red social Instagram con su personaje Jacky Guzman, una actriz en decadencia que tuvo su esplendor farandulero años atrás, y entrevista a otros tantos actores como Valeria Lois (con su personaje Alicia Eder), Luciano Castro, Roberto Moldavsky y mantiene a miles de seguidores alertas con sus conversaciones sobre la farándula y con chismes de tiempos pasados tan jugosos como ficcionales.

Andrea Garrote -actriz, autora y codirectora junto a Rafael Spregelburd de Pundonor- interpreta en aquella obra a la profesora Claudia Pérez Espinoza, especialista en Foucault. Ya dio tres clases virtuales, en la misma red social, sobre la pandemia y la relación con Foucault que, por supuesto, la lleva a unas cuantas reflexiones hilarantes e irónicas. Y promete más encuentros.

Otro que realiza charlas, reportajes y skeches unipersonales es Pepe Cibrián , pero no como él mismo sino como su personaje Jacinta, una portera española como salida de un sainete. Se lo encuentra en sus propias redes pero también en el Instagram @jacintalaespanola, donde hace su aparición de lunes a viernes, a las 19.

Habrá que prestar atención a lo que los artistas van proponiendo y así como los primeros días del aislamiento Joaquín Furriel citó a su público para que, en vivo, pueda disfrutar de los dos monólogos más importantes del teatro universal, el famoso "ser o no ser" de Hamlet , de Shakespeare; y el de Segismundo, en La vida es sueño, de Calderón de la Barca, dos verdaderos hits teatrales. También se siguen sucediendo nuevos encuentros como es el caso de Víctor Laplace, que en sus redes sociales recita desde su intimidad textos de Mario Benedetti, Francisco de Quevedo, Fernando Pessoa, en un marco muy bien producido y con una interpretación para deleitarse.

Por su parte, Verónica Llinás es la reina del Instagram (@soyverollinas), a través de varios de sus personajes, sobre todo la exitosa ricachona que ahora padece su cuarentena explotando a su empleada. Algunos de sus videos superan las 200.000 reproducciones. y con su canal de YouTube, donde tiene más de 14.000 seguidores.

Pepe Cibrián Crédito: @jacintalaespanola

Una propuesta para no perderse es la de Mariano Chiesa , quien en su Instagram Live, todas las medianoches hace un "solo" de radio titulado Modo oculto , realizado diariamente desde su aislamiento en Miami. En tanto Facundo Arana ya convirtió en clásicos sus Zoom multitudinarios y los bellos relatos que suele hacer en las noches. Otro actor que realiza charlas sobre temas variados casi diariamente es Gastón Pauls , a través de su canal de YouTubey de su Instagram.

Entretanto, los animales teatrales más amigos de los niños también están muy ocupados y lanzan todas las semanas actividades que, desde sus hogares, emprenden. Se trata del elenco de Saltimbanquis . Algunos de los actores del elenco hacen "vivos" en su cuenta de Instagram (@saltimbanquis_oficial) para los más chicos de la casa. Así puede verse a Mariela Passeri interpretando a la Gallina y explicando recetas "sin huevos"; o a Mariano Taccagni , como el Burro, relatando unos cuentos magníficos, con puesta en escena incluidas; a Magalí Sánchez Alleno , como la Gata, enseñando unas hermosas manualidades; a Sheila Saslavsky , el ama de la gata, explicando trucos para maquillarse; o al elenco juvenil encabezado por Nicolás Cúcaro, Valentina Mooney y Emma Longhi enseñando coreografías y canciones. Todo esto coordinado por la coreógrafa Verónica Pecollo (que, además, da sus propios seminarios y masterclass a través de su cuenta). Otro elenco hiperactivo es el del musical Hair . Los lunes, miércoles y viernes, desde su cuenta de IG (@HairArgentina), Manuela Perín, Orlando Alfonzo y Sergio Di Croce , alternadamente, hablan con cada uno de los integrantes del elenco y del equipo creativo.

Se sumarán más a la lista, el invierno llegará y los artistas seguirán sosteniendo con su arte la vida puertas para adentro.