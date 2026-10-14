Nazareth, neurocientífica: “Con la conexión entre las personas, no sabes por qué con alguien te sientes conectado y con otro no”

La neurocientífica española Nazareth Castellanos cuestiona la idea de que la conexión humana dependa solo de la proximidad física. Según detalla en declaraciones para Vanitatis, la clave reside en la atención. Durante largo tiempo, la psicología y la medicina analizaron el comportamiento desde una perspectiva individualista. Esta mirada ignoró la influencia recíproca entre los sujetos. Castellanos, física teórica y doctora en neurociencias, propone un cambio de paradigma hacia una visión global de la salud mental y física.

La investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid realizó experimentos donde registró la actividad cardíaca de dos personas durante un encuentro. Al principio, los corazones mantuvieron dinámicas independientes, pero con el paso del tiempo, los investigadores observaron patrones de aproximación en los registros. “Hay algo de la conexión entre las personas que no sabes por qué con alguien te sientes conectado y con otro, no”, reflexiona la especialista. Ese fenómeno sugiere una base fisiológica oculta en nuestras interacciones cotidianas.

Nazareth Castellanos cuestiona la idea de que la conexión humana dependa solo de la proximidad física Captura YouTube (@nazarethcastellanos548)

El estudio del vínculo entre madres e hijos aporta datos adicionales sobre esta sincronización: la experta sostiene que los parámetros fisiológicos se acompasan ante el contacto y la calma. Si la madre experimenta agitación, la coordinación disminuye. Por el contrario, la ralentización de su respiración promueve un estado de serenidad en el niño. Estos hallazgos demuestran que las personas reaccionan constantemente a su entorno humano, un proceso que trasciende la simple transmisión de información verbal.

Castellanos vincula estos hechos con el concepto de “humanidad común”, donde la especialista advierte que la forma de estar, escuchar y atender moldea la experiencia del otro. Asimismo, en una entrevista con la Cadena SER, la neurocientífica aporta una clave fundamental sobre la percepción: “No vemos las cosas como son, sino como somos”. La memoria, las emociones y la historia personal actúan como filtros cerebrales antes de la consciencia. Esta realidad interna transforma los estímulos externos de manera única para cada sujeto.

La forma de estar, escuchar y atender moldea la experiencia del otro

La ciencia actual reconcilia el cerebro con el cuerpo, mientras que Castellanos sostiene que el comportamiento humano resulta incomprensible si ignoramos la influencia del corazón, la respiración o el intestino. El cerebro no funciona como una unidad aislada, sino que su estructura depende de un organismo completo que integra vivencias constantes. Así, la conexión con los demás constituye una pieza central de nuestra biología. La atención plena emerge como el factor decisivo que regula esa sintonía invisible entre los seres humanos.